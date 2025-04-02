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Жильё в Grein, Австрия

2 объекта найдено
Вилла 25 комнат в Grein, Австрия
Вилла 25 комнат
Grein, Австрия
Число комнат 25
Площадь 800 м²
Количество этажей 3
GreinanderDonauHistorischeVilla DieprächtigeVilla,erbautimJahr1902,verkörpertdiezeitloseEleg…
$1,35 млн
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Вилла 25 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с гаражом в Grein, Австрия
Вилла 25 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с гаражом
Grein, Австрия
Число комнат 25
Площадь 800 м²
Историческая вилла Великолепная вилла, построенная в 1902 году, является воплощением вечн…
$2,03 млн
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