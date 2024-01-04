Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Австрия
  3. Жилая
  4. Терниц

Жильё в Терниц, Австрия

1 объект найдено
Дом 7 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Терниц, Австрия
Дом 7 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Терниц, Австрия
Число комнат 7
Площадь 5 м²
Этот великолепный дом занимает более 241 квадратных метров жилой площади, расположен на трех…
€639,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти