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Квартиры в Gemeinde Stockerau, Австрия

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2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Штоккерау, Австрия
Квартира 4 комнаты
Штоккерау, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 852 м²
Этот эксклюзивный уникальный предмет расположен на безбарьерном чердаке и предлагает почти б…
€650,000
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Квартира 1 ванная в Gemeinde Stockerau, Австрия
Квартира 1 ванная
Gemeinde Stockerau, Австрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
€298,600
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Параметры недвижимости в Gemeinde Stockerau, Австрия

с бассейном
недорогая
элитная
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