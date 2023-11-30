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Дома в Швехат, Австрия

3 объекта найдено
Дом 5 комнат в Швехат, Австрия
Дом 5 комнат
Швехат, Австрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Жизнь в семейном жилом комплексе! www.rs85.at   10 бесплатных семейных домов с 2 га…
€540,000
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Швехат, Австрия
Дом 5 комнат
Швехат, Австрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Жизнь в семейном жилом комплексе! www.rs85.at   10 бесплатных семейных домов с 2 га…
€540,000
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Швехат, Австрия
Дом 5 комнат
Швехат, Австрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Жизнь в семейном жилом комплексе! www.rs85.at   10 бесплатных семейных домов с 2 га…
€540,000
Оставить заявку
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