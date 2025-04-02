Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Австрия
  3. Gemeinde Rettenegg
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Gemeinde Rettenegg, Австрия

2 объекта найдено
Grassland for Livestock - Plant - Sustainability в Rettenegg, Австрия
Grassland for Livestock - Plant - Sustainability
Rettenegg, Австрия
Площадь 15 594 м²
The grassland with trees in a slight slope south, near a forest, is harvested by a farmer th…
$85,429
Оставить заявку
Building Land For Developers Free Of Commission в Rettenegg, Австрия
Building Land For Developers Free Of Commission
Rettenegg, Австрия
Площадь 18 291 м²
Land for construction with WA 5 ( building density 0,2-0,7 ) south of an already existing ac…
$696,391
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти