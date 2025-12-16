Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Австрия
  3. Мёдлинг
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Мёдлинге, Австрия

2 объекта найдено
Дом 5 комнат в Мёдлинг, Австрия
Дом 5 комнат
Мёдлинг, Австрия
Число комнат 5
Площадь 520 м²
Количество этажей 2
Вилла была полностью отремонтирована Двойные двери и высокие светлые комнаты придают дому …
$1,60 млн
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Мёдлинг, Австрия
Дом 4 комнаты
Мёдлинг, Австрия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Этот отдельно стоящий, полностью подземный семейный дом был построен в твердой конструкции с…
$876,469
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти