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Дома в Gemeinde Mauerbach, Австрия

4 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Gemeinde Mauerbach, Австрия
Дом 4 комнаты
Gemeinde Mauerbach, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 022 м²
An exclusive semi-detached house in a very unusual location is for sale! Living and living …
€500,000
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Дом 4 комнаты в Gemeinde Mauerbach, Австрия
Дом 4 комнаты
Gemeinde Mauerbach, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 022 м²
Эксклюзивный двухквартирный дом в очень необычном месте продается! Жизнь и жизнь прямо на в…
€600,000
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Gemeinde Mauerbach, Австрия
Дом 4 комнаты
Gemeinde Mauerbach, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 022 м²
€600,000
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Gemeinde Mauerbach, Австрия
Дом 4 комнаты
Gemeinde Mauerbach, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 022 м²
€500,000
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Gemeinde Mauerbach, Австрия

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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