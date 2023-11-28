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Коммерческая недвижимость в Gemeinde Mauerbach, Австрия

2 объекта найдено
Инвестиционная в Gemeinde Mauerbach, Австрия
Инвестиционная
Gemeinde Mauerbach, Австрия
Площадь 4 702 м²
A renovated apartment building with a total of 10 residential units is for sale, 5 of these …
€1,05 млн
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Инвестиционная в Gemeinde Mauerbach, Австрия
Инвестиционная
Gemeinde Mauerbach, Австрия
Площадь 4 702 м²
Продается отремонтированный жилой дом с 10 жилыми единицами, 5 из которых были частично отре…
€1,05 млн
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Realting.com
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