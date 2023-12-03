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Дома в Gemeinde Giesshuebl, Австрия

1 объект найдено
Дом 6 комнат в Giesshuebl, Австрия
Дом 6 комнат
Giesshuebl, Австрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 046 м²
Этот уникальный дом расположен на возвышенности, в тихом и спокойном месте в Гиссхюбле, над …
€4,75 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Gemeinde Giesshuebl, Австрия

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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