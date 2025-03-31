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Коммерческая недвижимость в Fuerstenfeld, Австрия

2 объекта найдено
Romantic park villa in the beautiful Spa region of Austria в Fuerstenfeld, Австрия
Romantic park villa in the beautiful Spa region of Austria
Fuerstenfeld, Австрия
Число комнат 10
Площадь 899 м²
Constructed in 1996 and having undergone continuous modernization over time, this villa stan…
$697,464
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Hotel - Rooms & Suites - Seminar Rooms - Wellness Area в Fuerstenfeld, Австрия
Hotel - Rooms & Suites - Seminar Rooms - Wellness Area
Fuerstenfeld, Австрия
Площадь 3 324 м²
HOTEL A highly interesting property is for sale with a good return despite "Corona times"…
$2,03 млн
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