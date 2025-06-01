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Квартиры в Bezirk Zwettl, Австрия

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2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Rappottenstein, Австрия
Квартира 4 комнаты
Rappottenstein, Австрия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 993 м²
Количество этажей 2
Хинтердорф, Вольфпасинг, Кёнигстеттен находится поблизости и имеет хорошее сообщение с Веной…
$1,25 млн
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Квартира в Zwettl Niederosterreich, Австрия
Квартира
Zwettl Niederosterreich, Австрия
Площадь 4 600 м²
Район ЦветтлЭта логистическая недвижимость (символ изображения) в районе Цветтль сдается в а…
$6,23 млн
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Параметры недвижимости в Bezirk Zwettl, Австрия

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