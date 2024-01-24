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Дома в Bezirk Wiener Neustadt, Австрия

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Felixdorf, Австрия
Дом 5 комнат
Felixdorf, Австрия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 298 м²
€465,000
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Параметры недвижимости в Bezirk Wiener Neustadt, Австрия

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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