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Жильё в Bezirk Wiener Neustadt, Австрия

1 объект найдено
Квартира 2 ванных в Felixdorf, Австрия
Квартира 2 ванных
Felixdorf, Австрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 298 м²
€502,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Bezirk Wiener Neustadt, Австрия

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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