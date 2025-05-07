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Квартиры в Тульне, Австрия

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2 объекта найдено
Квартира в Sankt Andra Wordern, Австрия
Квартира
Sankt Andra Wordern, Австрия
$1,01 млн
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Квартира 3 комнаты в Kritzendorf, Австрия
Квартира 3 комнаты
Kritzendorf, Австрия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Этот привлекательный DG-Maisonette был отремонтирован в 2024 году с любовью к деталям. Он ра…
$657,784
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Параметры недвижимости в Тульне, Австрия

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