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Земельные участки в Bezirk Sankt Veit an der Glan, Австрия

1 объект найдено
Участок земли в Sankt Veit an der Glan, Австрия
Участок земли
Sankt Veit an der Glan, Австрия
Площадь 670 м²
Прямоугольный участок простирается к югу от доктора Артура Лемиша-Штрассе и доступен из него…
$63,914
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