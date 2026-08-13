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Жилье в Bezirk Neunkirchen, Австрия

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1 объект найдено
Дом 7 комнат в Buchbach, Австрия
Дом 7 комнат
Buchbach, Австрия
Число комнат 7
Площадь 5 м²
Этот великолепный дом занимает более 241 квадратных метров жилой площади, расположен на трех…
$691,779
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Параметры недвижимости в Bezirk Neunkirchen, Австрия

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