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Квартиры в Bezirk Linz Land, Австрия

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Хайд, Австрия
Квартира 2 комнаты
Хайд, Австрия
Число комнат 2
Площадь 52 м²
В Хайде предлагается на продажу 2‑комнатная квартира площадью около 52 м². Квартира располож…
$198,540
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Параметры недвижимости в Bezirk Linz Land, Австрия

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