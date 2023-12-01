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Жильё в Bezirk Linz-Land, Австрия

2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Леондинг, Австрия
Квартира 3 комнаты
Леондинг, Австрия
Комнаты 3
Площадь 75 м²
Описание объекта: Жилая площадь объекта составляет около 75 м². В квартире 2 спальни, в одно…
€210,000
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Asten, Австрия
Квартира 3 комнаты
Asten, Австрия
Комнаты 3
Площадь 71 м²
Расположение: Квартира расположена в тихом жилом районе Астена. Здание было построено в 1993…
€199,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Bezirk Linz-Land, Австрия

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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