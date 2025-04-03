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Коммерческая недвижимость в Bezirk Deutschlandsberg, Австрия

1 объект найдено
Renovated Old Building Combined With Modern Architecture! в Eibiswald, Австрия
Renovated Old Building Combined With Modern Architecture!
Eibiswald, Австрия
Due to the increasing demand for affordable housing, this redevelopment project will build 1…
$1,31 млн
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