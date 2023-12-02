Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Австрия
  3. Жилая
  4. Bezirk Bruck an der Leitha
  5. Дома

Дома в Bezirk Bruck an der Leitha, Австрия

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 комнаты в Laxenburg, Австрия
Квартира 3 комнаты
Laxenburg, Австрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 5
€592,000
в месяц
Оставить заявку
Пентхаус 1 спальня с кондиционером, в центре города, с интернетом в Австрия
Пентхаус 1 спальня с кондиционером, в центре города, с интернетом
Австрия
Количество спален 1
Площадь 65 м²
Прекрасный пентхаус в жилом комплексе расположен в 6 районе Вены, Австрия
€504,511
в месяц
Оставить заявку
Дом в Sankt Johann in der Haide, Австрия
Дом
Sankt Johann in der Haide, Австрия
Площадь 876 м²
Количество этажей 3
На продажу выставлен жилой дом, расположенный посреди термального региона Штирии, в зеленом …
€2,47 млн
в месяц
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Хайлигенкройц, Австрия
Дом 4 комнаты
Хайлигенкройц, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
€395,329
в месяц
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Грац, Австрия
Квартира 1 спальня
Грац, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Количество этажей 7
Жизнь и инвестиции в Австрии - это жизнь и сотрудничество с экономически развитой страной, в…
€101,312
в месяц
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Stainz, Австрия
Дом 3 комнаты
Stainz, Австрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
€310,862
в месяц
Оставить заявку
Квартира 8 комнат в Вена, Австрия
Квартира 8 комнат
Вена, Австрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Квартира расположена в 23 районе Вены. Район Liesing представляет собой сочетание жилых райо…
€1,59 млн
в месяц
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Giesshuebl, Австрия
Дом 6 комнат
Giesshuebl, Австрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 046 м²
Этот уникальный дом расположен на возвышенности, в тихом и спокойном месте в Гиссхюбле, над …
€4,75 млн
в месяц
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 4 комнаты
Вена, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
BreitenleeTRAUM-REIHENHÄUSER IN BREITENLEE Zum Verkauf gelangen Traum-Reihenhäuser in Bre…
€434,992
в месяц
Оставить заявку
Квартира в Gemeinde Steinberg-Doerfl, Австрия
Квартира
Gemeinde Steinberg-Doerfl, Австрия
Площадь 9 742 м²
Солнечный участок под застройку в сказочном курорте в часе езды от Вены - чистое ощущение от…
€99,000
в месяц
Оставить заявку
Квартира в Grosswilfersdorf, Австрия
Квартира
Grosswilfersdorf, Австрия
€261,567
в месяц
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Вена, Австрия
Квартира 5 комнат
Вена, Австрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 331 м²
€3,00 млн
в месяц
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Bezirk Bruck an der Leitha, Австрия

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти