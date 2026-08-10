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Жилье в Bezirk Bludenz, Австрия

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2 объекта найдено
Таунхаус 2 комнаты в Bezirk Bludenz, Австрия
Таунхаус 2 комнаты
Bezirk Bludenz, Австрия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Количество этажей 2
Что значит «туристическая  аренда »? В отличие от квартир для инвесторов, недвижимость с …
$325,621
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Квартира 4 комнаты в Bezirk Bludenz, Австрия
Квартира 4 комнаты
Bezirk Bludenz, Австрия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Количество этажей 2
Туристическая недвижимость в Альпах. Высокая доходность 5,2% Что значит «туристическая ар…
$575,404
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Параметры недвижимости в Bezirk Bludenz, Австрия

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