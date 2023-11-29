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Коммерческая недвижимость в Bezirk Baden, Австрия

3 объекта найдено
Инвестиционная в Бад-Фёслау, Австрия
Инвестиционная
Бад-Фёслау, Австрия
€2,60 млн
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Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с садом в Баден, Австрия
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с садом
Баден, Австрия
Площадь 14 635 м²
Уникальный отель 1820 г строительства находится в сердце Бадена, одного из самых живописных …
€7,50 млн
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Коммерческая 38 спален с мебелью, с кондиционером, с садом в Баден, Австрия
Коммерческая 38 спален с мебелью, с кондиционером, с садом
Баден, Австрия
Количество спален 38
Площадь 2 800 м²
Шикарный отель расположен в одном из самых живописных регионов Австрии в Бадене. Регион Баде…
€7,00 млн
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