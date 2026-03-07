Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Австрия
  3. Ansfelden
  4. Жилая

Жилье в Ansfelden, Австрия

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Хайд, Австрия
Квартира 2 комнаты
Хайд, Австрия
Число комнат 2
Площадь 52 м²
В Хайде предлагается на продажу 2‑комнатная квартира площадью около 52 м². Квартира располож…
$208,992
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти