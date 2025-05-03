Stegi Real Estate

Агентство недвижимости «Стеги» в Ханиоти, Халкидики основано в 2000 году и располагается непосредственно в поселке Ханиоти. Мы и наши партнеры предлагаем полный пакет услуг по покупке, продаже и управлению недвижимостью. Агентство недвижимости «Стеги» работает на всей территории полуострова Халкидики, а так же города Салоники, но в данный момент мы сосредоточены на самом поселке Ханиоти. В нашей компании работают высококвалифицированные специалисты, которые наилучшим образом осведомлены о законах и постановлениях в сфере строительства и реконструкций зданий, действующие на сегодняшний день на полуострове Кассандра. Наша особая услуга — консультации опытного юриста, специализирующегося на покупке и продаже недвижимости, который разрешит все вопросы, которые могут возникнуть во время заключения сделки.
Инженеры, современные архитекторы, строительные подрядчики, которые воплотили в жизнь огромное количество проектов на территории Кассандры , а так же налоговые консультанты и бухгалтеры будут в Вашем распоряжении и помогут Вам принять окончательное решение о Вашем «доме мечты» на берегу моря. Мы специализируемся покупке и продаже домов, бизнеса, аренде апартаментов и домов с потрясающим видом на море в лучших местах и по всей территории полуострова Кассандра. Мы предлагаем комплексные услуги по аренде домов. Располагая информацией о лучших ценах и опираясь на Ваших пожеланиях, мы поможем Вам найти лучшее.
Организованная и методичная работа наших консультантов, основанная на всестороннем знании недвижимости непосредственно в поселке Ханиоти, и наш опыт станут гарантией для Вас.
Наш офис состоит из команды, способной полностью охватить всю разработку покупки, так как мы предоставляем широкий спектр услуг для удовлетворения всех необходимых потребностей, таких как адвокат, нотариус, инженер-строитель и даже ремонтные мастерские.
Законное собрание
Агентство недвижимости Stegi предоставляет вам юридическую защиту 24 часа в сутки специализированным юристом по покупке и продаже.