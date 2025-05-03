  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. Stegi Real Estate

Stegi Real Estate

Греция, Ханиотис
;
Оставить заявку
Показать контакты
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2000
На платформе
На платформе
1 год 10 месяцев
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Веб-сайт
Веб-сайт
stegihomes.com/
Об агентстве

Агентство недвижимости «Стеги» в Ханиоти, Халкидики основано в 2000 году и располагается непосредственно в поселке Ханиоти. Мы и наши партнеры предлагаем полный пакет услуг по покупке, продаже и управлению недвижимостью. Агентство недвижимости «Стеги» работает на всей территории полуострова Халкидики, а так же города Салоники, но в данный момент мы сосредоточены на самом поселке Ханиоти. В нашей компании работают высококвалифицированные специалисты, которые наилучшим образом осведомлены о законах и постановлениях в сфере строительства и реконструкций зданий, действующие на сегодняшний день на полуострове Кассандра. Наша особая услуга — консультации опытного юриста, специализирующегося на покупке и продаже недвижимости, который разрешит все вопросы, которые могут возникнуть во время заключения сделки.

Инженеры, современные архитекторы, строительные подрядчики, которые воплотили в жизнь огромное количество проектов на территории Кассандры , а так же налоговые консультанты и бухгалтеры будут в Вашем распоряжении и помогут Вам принять окончательное решение о Вашем «доме мечты» на берегу моря. Мы специализируемся покупке и продаже домов, бизнеса, аренде апартаментов и домов с потрясающим видом на море в лучших местах и по всей территории полуострова Кассандра. Мы предлагаем комплексные услуги по аренде домов. Располагая информацией о лучших ценах и опираясь на Ваших пожеланиях, мы поможем Вам найти лучшее.
Организованная и методичная работа наших консультантов, основанная на всестороннем знании недвижимости непосредственно в поселке Ханиоти, и наш опыт станут гарантией для Вас.

Услуги

Наш офис состоит из команды, способной полностью охватить всю разработку покупки, так как мы предоставляем широкий спектр услуг для удовлетворения всех необходимых потребностей, таких как адвокат, нотариус, инженер-строитель и даже ремонтные мастерские.

Законное собрание
Агентство недвижимости Stegi предоставляет вам юридическую защиту 24 часа в сутки специализированным юристом по покупке и продаже.

Время работы
Открыто сейчас
Сейчас в компании: 15:23
(UTC+3:00, Europe/Athens)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
09:00 - 18:00
Воскресенье
Выходной
Квартиры
Смотреть все 12 объектов
Квартира 4 комнаты в Полихроно, Греция
Квартира 4 комнаты
Полихроно
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 1
RESIDENCE   Location –  Polychrono   Nestled in the charming seaside village of …
$160,066
Квартира 4 комнаты в Полихроно, Греция
Квартира 4 комнаты
Полихроно
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/2
Расположение – Полихроно (50 метров от моря)   Продается уютная отремонтированная квар…
$156,719
Квартира 4 комнаты в Пефкохори, Греция
Квартира 4 комнаты
Пефкохори
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 2 765 м²
Этаж 1/1
Отличная угловая квартира на первом этаже, доступная для продажи, идеально подходит для тех,…
$156,640
Квартира 4 комнаты в Ханиотис, Греция
Квартира 4 комнаты
Ханиотис
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 2/2
RESIDENCE   Location – Chanioti  (50 meters from the sea, 150 meters from the center) …
$224,958
Дома
Смотреть все 46 объектов
Дом 8 комнат в Криопиги, Греция
Дом 8 комнат
Криопиги
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 645 м²
Количество этажей 2
О Жилище Местонахождение – Криопиги (на первой линии от моря, окруженный лесом) В уникал…
$1,02 млн
Дом 6 комнат в Ханиотис, Греция
Дом 6 комнат
Ханиотис
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 6
РЕЗИДЕНЦИЯ   Расположение – Ханиоти ( 100 метров от моря )   Предлагается на про…
$218,493
Дом 4 комнаты в Ханиотис, Греция
Дом 4 комнаты
Ханиотис
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Количество этажей 2
РЕЗИДЕНЦИЯ Расположение – Ханиоти ( 100 метров от моря ) Предлагается на продажу мебли…
$282,195
Дом 9 комнат в Пефкохори, Греция
Дом 9 комнат
Пефкохори
Число комнат 9
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 345 м²
Количество этажей 3
РЕЗИДЕНЦИЯ   Расположение – Пефкохори   Жилая площадь – 185м2   Описание– …
$572,243
Наши агенты в Греции
Afrodite Papathanasiou
Afrodite Papathanasiou
60 объектов
Агентства рядом
Thassos Real Estate
Греция, Тасос
Жилая недвижимость 91 Коммерческая недвижимость 18 Земельные участки 171
Офис Thassos Real Estate был основан в 2005 году и расположен в Лименасе, столице острова Тасос. У нас широкий выбор объектов недвижимости: от частных домов, квартир, земельных участков до предприятий и отелей, которые в значительной степени могут удовлетворить ваши требования. Мы оказываем…
Оставить заявку
Euroland Crete
Греция, Крит
Год основания компании 1992
Жилая недвижимость 279 Коммерческая недвижимость 18 Земельные участки 307
Euroland Crete предоставляет полный комплекс услуг в сфере недвижимости в Ханье, Греции. Euroland Crete — это греко-британская компания, специализирующаяся на строительстве и продаже высококачественных домов и вилл в Ханье на острове Крит. Мы также предоставляем услуги по аренде вилл и…
Оставить заявку
Address-Estate Cyprus
Греция, Pavlos Melas Municipality
Год основания компании 2014
Жилая недвижимость 23
Мы — лицензированное агентство недвижимости, успешно работающее с 2015 года. Наша команда, ориентированная на командный дух, прекрасно понимает потребности клиентов и обладает обширным портфелем, включающим все виды недвижимости на Северном Кипре: квартиры, землю и инвестиционные объекты. …
Оставить заявку
EPSILON TEAM
Греция, Municipality of Athens
Жилая недвижимость 9 Коммерческая недвижимость 1 Земельные участки 1
EPSILON TEAM - это бизнес с особыми возможностями, которые отличают его от остальных агентств недвижимости в Греции. Это группа из 9 человек, которые тесно сотрудничают друг с другом для завершения любого проекта, за который они взялись. Это единственная группа, которая имеет постоянную юрид…
Оставить заявку
Akinita-kapelli
Греция, Municipality of Athens
Новостройки 1 Жилая недвижимость 5
Агентство Kapelli Tataki предлагает услуги поиска недвижимости и берет ответственность за все предлагаемые варианты. Мы также занимаемся продажей, арендой и оценкой недвижимости в Афинах и других регионах Греции. Райны, с которыми мы работаем: Амбелокипи, Полигоно, Верхний город, Неа-Филотеи…
Оставить заявку
Realting.com
Перейти