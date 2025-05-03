Stegi Real Estate

Об агентстве

Агентство недвижимости «Стеги» в Ханиоти, Халкидики основано в 2000 году и располагается непосредственно в поселке Ханиоти. Мы и наши партнеры предлагаем полный пакет услуг по покупке, продаже и управлению недвижимостью. Агентство недвижимости «Стеги» работает на всей территории полуострова Халкидики, а так же города Салоники, но в данный момент мы сосредоточены на самом поселке Ханиоти. В нашей компании работают высококвалифицированные специалисты, которые наилучшим образом осведомлены о законах и постановлениях в сфере строительства и реконструкций зданий, действующие на сегодняшний день на полуострове Кассандра. Наша особая услуга — консультации опытного юриста, специализирующегося на покупке и продаже недвижимости, который разрешит все вопросы, которые могут возникнуть во время заключения сделки.

Инженеры, современные архитекторы, строительные подрядчики, которые воплотили в жизнь огромное количество проектов на территории Кассандры , а так же налоговые консультанты и бухгалтеры будут в Вашем распоряжении и помогут Вам принять окончательное решение о Вашем «доме мечты» на берегу моря. Мы специализируемся покупке и продаже домов, бизнеса, аренде апартаментов и домов с потрясающим видом на море в лучших местах и по всей территории полуострова Кассандра. Мы предлагаем комплексные услуги по аренде домов. Располагая информацией о лучших ценах и опираясь на Ваших пожеланиях, мы поможем Вам найти лучшее.

Организованная и методичная работа наших консультантов, основанная на всестороннем знании недвижимости непосредственно в поселке Ханиоти, и наш опыт станут гарантией для Вас.