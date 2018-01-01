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RH Privé

AVDA HIGUERON, S/N 1 COMPLEJO RIVERA 29639 BENALMÁDENA - (MALAGA)
;
RH Privé
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
English, Español, Français
Веб-сайт
Веб-сайт
rhprive.com
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Описание

Наша цель - разработать новый образ жизни, чтобы отойти от однообразия и соединиться со своим внутренним я, получая действительно полноценный опыт.

Reserva del Higuerón Privé была создана для предоставления превосходных услуг клиентам, так как мы лично сосредоточены на каждом из них. Мы полагаемся на нашу большую команду профессионалов, которые преданы дизайну, строительству и отделке вашей собственности, чтобы ваши ожидания не только полностью оправдались, но и превзошли.

Мы предлагаем неисчерпаемый список вариантов в процессе строительства, который позволит вам настроить вашу собственность и сделать ее уникальной и полностью адаптированной к вашим предпочтениям для вашего полного удовлетворения.

Мы специализируемся на комплексном планировании городов, где окрестности так же важны, как и сама недвижимость: пышные зеленые зоны, большие спортивные, развлекательные и конференц-залы, торговые центры, все в безопасном комплексе.

Квартиры
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Пентхаус 3 спальни в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 3 спальни
Фуэнхирола
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 449 м²
Бриллиант в небе - впечатляющий пентхаус с бассейном и видом на море Карат Скай Виллаш похо…
€ 2,649,000
Пентхаус 3 спальни в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 3 спальни
Фуэнхирола
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 314 м²
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€ 1,310,000
Пентхаус 3 спальни в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 3 спальни
Фуэнхирола
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 246 м²
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€ 1,290,000
Пентхаус 3 спальни в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 3 спальни
Фуэнхирола
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
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"«Живи на море» с этим современным пентхаусом в Коста-дель-Соль Добро пожаловать в мечту, д…
€ 1,449,000
Дома
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Вилла 4 спальни в Фуэнхирола, Испания
Вилла 4 спальни
Фуэнхирола
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 300 м²
Элегантная вилла в самом сердце Коста дель Соль Эта оригинальная роскошная вилла предлагает…
€ 3,250,000
Вилла 4 спальни в Фуэнхирола, Испания
Вилла 4 спальни
Фуэнхирола
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 000 м²
Роскошная вилла в Коста-дель-Соль напрямую от застройщика Эта новая строительная вилла с со…
€ 2,900,000
Вилла 4 спальни в Фуэнхирола, Испания
Вилла 4 спальни
Фуэнхирола
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 407 м²
Современная вилла, расположенная в самом сердце Коста дель Соль Строящаяся современная вилл…
€ 1,525,000
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"Alegria" – одно из крупнейших агентств недвижимости в Торревьехе, Аликанте, Бенидорме и других городах Коста-Бланки, а также в Валенсии, на Коста-Калида и Коста-дель-Соль, ведущий застройщик и девелопер на побережье Испании, центр услуг в Испании.

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Noah & Partners Real Estate — агентство недвижимости, специализирующееся на том, чтобы помогать нашим клиентам покупать и продавать свои дома. Наш главный офис расположен рядом с пляжем Ла Мата (Торревьеха), поэтому мы являемся специалистами по прибрежной недвижимости. Кроме того, наша близость к сельской местности позволяет нам предлагать всевозможные дома и виллы в районе Вега-Баха и по всей провинции Аликанте.

У нас есть большой каталог недвижимости всех типов, таких как квартиры, таунхаусы, шале, виллы, студии и т. д., поэтому мы можем предложить вам широкий спектр возможностей.

Если вы можете представить дом своей мечты, мы поможем его найти.

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Посреднические операции на рынке жилой и коммерческой недвижимости Испании (Коста дель Соль) и России (Москва)

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Купить недвижимость в Испании сегодня стремится множество инвесторов из разных стран мира. И эта тенденция вполне объяснима, ведь Пиренейское Королевство – практически идеальное место и для временного отдыха, и для постоянного проживания, и для сдачи жилья в аренду. Зачастую иностранцев очень привлекает недвижимость в Испании у моря, ведь такие объекты имеют огромный потенциал окупаемости. Курортное жилье всегда приносит немалый доход собственникам, которые успешно сдают его в аренду туристам. А поскольку Испания является самой тёплой страной Европы, количество отдыхающих здесь в течение года измеряется миллионами… Именно поэтому, сделав инвестицию в испанскую недвижимость, Вы не только станете владельцем дома своей мечты на побережье Средиземного моря, но и сможете на этом зарабатывать. Компания «WESTERN TRADE GROUP», является одной из передовых инвестиционных корпораций на европейском рынке недвижимости более 25 лет. Мы искренне надеемся, что покупка недвижимости в Испании станет приятным событием в Вашей жизни, а "WTG Spain" поможет Вам сохранить и приумножить Ваш капитал!

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