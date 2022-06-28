Миссия компании «Партнер для всех»: Стремление компании к максимально качественному и полному решению комплекса услуг в сфере недвижимости, что ведёт к развитию компании и увеличению количества партнеров, уверенных в нашей надёжности. «Изюминка» компании: Наша компания работает по всем направлениям и оказывает полный спектр услуг в сфере недвижимости.
Проверка объекта недвижимости Помощь в покупке/продаже объекта недвижимости Помощь в продаже с одновременной покупкой Помощь арендатору/арендодателю Утверждение перепланировок, сопровождение проектов Консервация любой сложности Вывод в нежилой фонд, перепрофилирование Юридические услуги Дополнительные услуги