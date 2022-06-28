  1. Realting.com
Партнер для всех

Беларусь, Боровляны
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
7 лет 7 месяцев
Языки общения
Русский
Веб-сайт
anpartner.by/
Миссия компании «Партнер для всех»: Стремление компании к максимально качественному и полному решению комплекса услуг в сфере недвижимости, что ведёт к развитию компании и увеличению количества партнеров, уверенных в нашей надёжности. «Изюминка» компании: Наша компания работает по всем направлениям и оказывает полный спектр услуг в сфере недвижимости.

Проверка объекта недвижимости Помощь в покупке/продаже объекта недвижимости Помощь в продаже с одновременной покупкой Помощь арендатору/арендодателю Утверждение перепланировок, сопровождение проектов Консервация любой сложности Вывод в нежилой фонд, перепрофилирование Юридические услуги Дополнительные услуги

Квартиры
Квартира 1 комната в Минск, Беларусь
Квартира 1 комната
Минск
Число комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 2/9
Просторная однокомнатная квартира с косметическим ремонтом по ул. Каменногорской,16 в соврем…
$75,000
Квартира 2 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Минск
Число комнат 2
Площадь 58 м²
Этаж 5/10
ПОКАЗЫ с 16.09.2025г. Продается 2-комнатная уютная и атмосферная квартира по ул. Неманской, …
$107,000
Квартира 2 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Минск
Число комнат 2
Площадь 38 м²
Этаж 2/2
Продаётся 2 комнатная квартира, в центре г. Минска, станция метро Михалово в шаговой доступн…
$68,900
Квартира 2 комнаты в Весея, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Весея
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 2/2
Продается двухкомнатная квартира в агрогородке Весея Слуцкого района.Квартира расположена на…
$12,000
Дома
Дом в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радошковичский сельский Совет
Предлагаем в продажу дачу возле леса в с/т «Проектировщик», Радошковичский с/с, Молодечненск…
$9,500
Дом в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ждановичский сельский Совет
Площадь 31 м²
Продается дача в живописном месте, с/т «Зорька». Расстояние 16 км от МКАД (Минск - Гродно). …
$15,900
Дом в Плещеницы, Беларусь
Дом
Плещеницы
Площадь 49 м²
Продается дом с мансардным этажом и газовым отоплением в гп.Плещенницы Логойского района, 60…
$34,000
Дом в Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Олехновичский сельский Совет
Площадь 39 м²
Продаётся садовый домик в с/т "Металлист" с большим участком 9.31 сотки (в частной собственн…
$9,500
Коммерческая недвижимость
Коммерческое помещение 18 м² в Минск, Беларусь
Коммерческое помещение 18 м²
Минск
Площадь 18 м²
Этаж 1/1
Продаётся машиноместо в подземной гараж-стоянке, по ул. Сурганова, 7А. Площадь машиноместа с…
$15,500
Офис 37 м² в Минск, Беларусь
Офис 37 м²
Минск
Площадь 37 м²
Продаётся помещение не относящееся к жилищному фонду г. Минска, ул. Стариновская, д. 7, ЖК "…
$36,000
Магазин 383 м² в Слуцк, Беларусь
Магазин 383 м²
Слуцк
Площадь 383 м²
Количество этажей 2
Продается 2-х этажное здание специализированное розничной торговли, магазин №12. Данный объе…
$228,000
Коммерческое помещение 328 м² в Минск, Беларусь
Коммерческое помещение 328 м²
Минск
Площадь 328 м²
Количество этажей 6
Продается помещение многофункциональное общей площадью 327.6 м.кв в одной из крупнейших пром…
$260,000
Земельные участки
Участок земли в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Участок земли
Петришковский сельский Совет
Продается земельный участок с незавершенным капитальным строением и хозпостройками в СТ "Ист…
$9,800
Участок земли в Октябрьский сельский Совет, Беларусь
Участок земли
Октябрьский сельский Совет
Продается жилой дом на участке 32.9 соток в 1 км от Плещениц, в деревне Уболотье Логойского …
$7,300
Участок земли в Красненский сельский Совет, Беларусь
Участок земли
Красненский сельский Совет
Продаётся земельный участок 0.12 га в с/т "Надзея-2000". Есть собственная скважина, электрич…
$6,350
Участок земли в Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Участок земли
Острошицкий сельский Совет
Продаётся участок в Логойском направлении в 30 км от г. Минска в с/т «Связист-92». Участок р…
$13,000
