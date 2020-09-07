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Monte-Life (Real estate agency | Агентство недвижимости)

Черногория, 85310 Montenegro Budva, Lazi Lamela 1, stan 1
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Monte-Life (Real estate agency | Агентство недвижимости)
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2012
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Crnogorski
Веб-сайт
Веб-сайт
нет
Описание
Агентство Monte-Life - 10 лет на рынке недвижимости в Черногории. У нас обширная база объектов по всей Черногории - студии, дома, апартаменты класса люкс, отели, эксклюзивные виллы, инвестиционные проекты, участки под строительство. Мы сопровождаем наших клиентов на каждом этапе сделки, оформление документов, получение ВНЖ. Черногория – эта страна с огромным потенциалом, покупая недвижимость в этой стране, вы не только инвестируете ваш капитал, но и получаете стабильный доход от аренды. Мы будем рады видеть вас в числе наших клиентов!
Услуги
Нашим клиентам мы предоставляем полное сопровождение сделки купли-продажи «под ключ». Самые выгодные условия сделок с недвижимостью! Полная юридическая поддержка и консультации по вопросам покупки, продажи, оформления и аренды недвижимости. Помощь в получении постоянного и/или временного вида на жительство в Черногории. Обеспечиваем нотариальную и юридическую поддержку.
Наши агенты в Черногории
Cветлана Конюхова
Cветлана Конюхова
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Vector Estate Montenegro
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Компания Vector Estate Montenegro основана в 2006 году и представляет собой команду профессионалов, опыт каждого сотрудника составляет не менее 7 лет практической работы на территории республики Черногория в области недвижимого имущества, юридических вопросов, туристической индустрии. Ряд программ наша компания осуществляет при поддержке министерства развития республики Черногория.

Vector Estate Montenegro – является единственным представителем более 70 компаний застройщиков, которые реализуют свои проекты в республике Черногория. Компания обладает эксклюзивной (в том числе и закрытой) базой объектов на территории Черногории. Индивидуальный подход к каждому клиенту позволяет защищать исключительно его интересы.

В Vector Estate Montenegro работает собственный штат юристов, который гарантирует, в том числе и финансово, успешный исход сделки. Компания располагает офисом в Черногории и представительствами в России, Украине, Казахстане.

 

Kamin nekretnine Budva
4 объекта

Наша компания была основана в 1996 году и занималась туристическим бизнесом и торговлей и сфере недвижимости. В 2002 году была открыта новая компания "DUKI KOMERC DOO", которая является открытой при агентстве недвижимости «KAMIN», агентство ведет свою деятельность в продаже и покупке недвижимости на черногорском побережье от Херцег-Нови в Улцинь по всей Черногории, Сербии, Босния и Герцеговина, Хорватия, и т.д. ... Учитывая многолетний опыт работы агентства недвижимости «KAMIN», мы приобрели бизнес-партнеров в Черногории и в странах бывшего Советского Союза, Великобритании, Швеции, Германии, Ирландии, Испании, Польше, Венгрии, Франции, и т.д, с которыми ведем успешное сотрудничество. В нашем предложении есть более чем 2 000 объектов недвижимости: дома, квартиры, земли, отели, мотели, виллы, офисные помещения, а также проекты, которые ждут новых инвесторов. Кроме того, мы предоставляем клиентам лучшие условия по продаже и покупке недвижимости, мы связываем продавцов и покупателей, чтобы они сами могли поговорить о деталях объекта, цене.

TRADEGORIA
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Компания Tradegoria предлагает к продаже земельные участки, жилую и коммерческую недвижимость для инвестиций, ведения бизнеса, постоянного проживания и сезонного отдыха. Мы предоставляем клиентам достоверную и детальную информацию по всем категориям недвижимости, юридическое сопровождение сделки от «а» до «я» и всестороннюю персональную поддержку после покупки объекта.

Мы всегда готовы сделать выгодное предложение для вас. Сотрудничество с компанией Tradegoria — это гарантия надежной и выгодной сделки. В числе наших конкурентных преимуществ:

многолетний практический опыт работы на рынке страны, безупречная репутация в профессиональном сообществе и среди клиентов, наличие собственной базы данных объектов, работа без посредников (позволяет нашим клиентам купить недвижимость в Черногории недорого), высокий профессионализм сотрудников: риэлторов, юристов, переводчиков, доскональное знание законодательства Черногории, особенностей оформления и регистрации недвижимости, а также его «подводных камней», ведение постоянного мониторинга наличия скидок на недвижимость всех типов и оперативное информирование о них наших клиентов, помощь при выборе недвижимости с анализом положительных и отрицательных сторон объекта, инфраструктуры, местоположения и т. п., наличие специальной программы персональной поддержки клиентов, включающей послепродажный сервис в обустройстве и адаптации в новой стране (вы сможете самостоятельно контролировать процесс на всех этапах сделки).

Выбирая дом в Черногории, вы получаете возможность: сохранить и приумножить деньги в нестабильной экономической ситуации, обеспечить себе и детям жизнь класса «люкс» по адекватной цене в окружении равных себе соседей, иметь собственность в Евросоюзе, поскольку Черногория в ближайшие годы станет государством-членом ЕС.

MD Realty
1 173 объекта

В компании MD Realty работают профессиональные сотрудники, специализирующиеся в области зарубежной недвижимости. Опыт работы основного состава экспертов на рынке недвижимости Черногории более 8 лет. Благодаря партнерским отношением с крупными строительными организациями Черногории наша компания всегда может предложить большой выбор квартир, домов, вилл в различных регионах Черногории. Спектр предложений разнообразен - от недорогих и массовых до элитных и эксклюзивных, по минимальным ценам строительных компаний. На сегодняшний день мы реализуем объекты недвижимости от основных застройщиков Черногории. Среди наших партнеров более 40 строительных компаний. Наша команда активно сотрудничает со всеми крупными строительными организациями во всех городах и регионах Черногории. Сделки с недвижимостью - это ответственный и важный шаг. Мы выстраиваем долгосрочные отношения и дорожим своей репутацией, поэтому делаем всё возможное, чтобы вы чувствовали себя комфортно на всех этапах сделки и получили полное удовлетворение результатом. Каждый клиент, обратившийся к нам, может быть уверен, что всегда получит индивидуальный подход и максимально квалифицированную консультацию по всем актуальным предложениям недвижимости Черногории. Все самые выгодные предложения по новостройкам и строящимся объектам - только у нас! Наш проект по новостройкам: https://montedevelopers.com

Киксам-Инвест
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Представительство нашей компании находится в городе Бар (ул.Борска 4)- столица туризма и главного морского порта страны. Наша компания осуществляет свою деятельность с 2007 года, представляет собой небольшую команду единомышленников. Каждый из которых подходит к осуществлению проекта профессионально не зависимо от того какой масштаб он принимает. Мы всегда готовы идти навстречу нашим клиентам и партнерам что бы добиться взаимовыгодных инвестиций. Все что вы желаете получить вы сможете сделать благодаря профессионалам нашей компании. Наша компания всегда ориентируется на желание наших клиентов и партнеров, для этого мы предоставляем им все необходимые услуги с первого контакта и до момента осуществления сделки. Все виды административных и технических задач мы решаем сами при этом информируя вас о проделанной нами работе. Наша компания занимается продажей недвижимости, сдачей недвижимости в аренду на туристической основе и долгосрочном проживании. Для наших партнеров мы формируем туристические корпоративные пакеты. Мы всегда рады сотрудничать с вами и воплотить вашу мечту «с видом на море» в реальность!

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