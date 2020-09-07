Monte-Life (Real estate agency | Агентство недвижимости)
Черногория, 85310 Montenegro Budva, Lazi Lamela 1, stan 1
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
2012
Языки общения
English, Русский, Crnogorski
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ОписаниеАгентство Monte-Life - 10 лет на рынке недвижимости в Черногории. У нас обширная база объектов по всей Черногории - студии, дома, апартаменты класса люкс, отели, эксклюзивные виллы, инвестиционные проекты, участки под строительство. Мы сопровождаем наших клиентов на каждом этапе сделки, оформление документов, получение ВНЖ. Черногория – эта страна с огромным потенциалом, покупая недвижимость в этой стране, вы не только инвестируете ваш капитал, но и получаете стабильный доход от аренды. Мы будем рады видеть вас в числе наших клиентов!
УслугиНашим клиентам мы предоставляем полное сопровождение сделки купли-продажи «под ключ». Самые выгодные условия сделок с недвижимостью! Полная юридическая поддержка и консультации по вопросам покупки, продажи, оформления и аренды недвижимости. Помощь в получении постоянного и/или временного вида на жительство в Черногории. Обеспечиваем нотариальную и юридическую поддержку.
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