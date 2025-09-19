  1. Realting.com
Киксам-Инвест

Черногория, Бар
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
4 года 8 месяцев
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Веб-сайт
www.kiksam-invest.com/
Об агентстве

Представительство нашей компании находится в городе Бар (ул.Борска 4)- столица туризма и главного морского порта страны. Наша компания осуществляет свою деятельность с 2007 года, представляет собой небольшую команду единомышленников. Каждый из которых подходит к осуществлению проекта профессионально не зависимо от того какой масштаб он принимает. Мы всегда готовы идти навстречу нашим клиентам и партнерам что бы добиться взаимовыгодных инвестиций. Все что вы желаете получить вы сможете сделать благодаря профессионалам нашей компании. Наша компания всегда ориентируется на желание наших клиентов и партнеров, для этого мы предоставляем им все необходимые услуги с первого контакта и до момента осуществления сделки. Все виды административных и технических задач мы решаем сами при этом информируя вас о проделанной нами работе. Наша компания занимается продажей недвижимости, сдачей недвижимости в аренду на туристической основе и долгосрочном проживании. Для наших партнеров мы формируем туристические корпоративные пакеты. Мы всегда рады сотрудничать с вами и воплотить вашу мечту «с видом на море» в реальность!

Услуги

Все виды риэлторских услуг, аренда, продажа, долгосрочная аренда.

Наши агенты в Черногории
Петер Живкович
Петер Живкович
5 объектов
