Киксам-Инвест

Об агентстве

Представительство нашей компании находится в городе Бар (ул.Борска 4)- столица туризма и главного морского порта страны. Наша компания осуществляет свою деятельность с 2007 года, представляет собой небольшую команду единомышленников. Каждый из которых подходит к осуществлению проекта профессионально не зависимо от того какой масштаб он принимает. Мы всегда готовы идти навстречу нашим клиентам и партнерам что бы добиться взаимовыгодных инвестиций. Все что вы желаете получить вы сможете сделать благодаря профессионалам нашей компании. Наша компания всегда ориентируется на желание наших клиентов и партнеров, для этого мы предоставляем им все необходимые услуги с первого контакта и до момента осуществления сделки. Все виды административных и технических задач мы решаем сами при этом информируя вас о проделанной нами работе. Наша компания занимается продажей недвижимости, сдачей недвижимости в аренду на туристической основе и долгосрочном проживании. Для наших партнеров мы формируем туристические корпоративные пакеты. Мы всегда рады сотрудничать с вами и воплотить вашу мечту «с видом на море» в реальность!