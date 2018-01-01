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Property.solution.mne

Черногория, Put Žrtava Fašizma 14, 85340 Herceg Novi, Montenegro
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Property.solution.mne
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2012
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Italiano, Crnogorski
Новостройки
Смотреть все 1 новостройка
Apart hotel Djenovici
Apart hotel Djenovici
Zelenika-Kuti, Черногория
Агентство недвижимости: Property.solution.mne
< p > Небольшая отдельная гостиница для продажи в Дженовичи. В дополнение к отелю есть участок с возможностью строительства дополнительных единиц. Отличное расположение, пляж сдается в аренду местным властям на ближайшие 2 года. Семейные котлы. < / P >
Наши агенты в Черногории
Property Solutions Lucassa
Property Solutions Lucassa
10 объектов
Агентства рядом
MD Realty
1 179 объектов

В компании MD Realty работают профессиональные сотрудники, специализирующиеся в области зарубежной недвижимости. Опыт работы основного состава экспертов на рынке недвижимости Черногории более 8 лет. Благодаря партнерским отношением с крупными строительными организациями Черногории наша компания всегда может предложить большой выбор квартир, домов, вилл в различных регионах Черногории. Спектр предложений разнообразен - от недорогих и массовых до элитных и эксклюзивных, по минимальным ценам строительных компаний. На сегодняшний день мы реализуем объекты недвижимости от основных застройщиков Черногории. Среди наших партнеров более 40 строительных компаний. Наша команда активно сотрудничает со всеми крупными строительными организациями во всех городах и регионах Черногории. Сделки с недвижимостью - это ответственный и важный шаг. Мы выстраиваем долгосрочные отношения и дорожим своей репутацией, поэтому делаем всё возможное, чтобы вы чувствовали себя комфортно на всех этапах сделки и получили полное удовлетворение результатом. Каждый клиент, обратившийся к нам, может быть уверен, что всегда получит индивидуальный подход и максимально квалифицированную консультацию по всем актуальным предложениям недвижимости Черногории. Все самые выгодные предложения по новостройкам и строящимся объектам - только у нас! Наш проект по новостройкам: https://montedevelopers.com

Dream Estates Montenegro
554 объекта

Если Вы ищете недвижимость или дом для продажи в Черногории, команда Dream Estates и наш консультативный отдел предоставят Вам всю информацию, поддержку и рекомендации, необходимые для принятия эффективного решения о покупке недвижимости.

Недвижимость в Черногории была нашей страстью и нашим ежедневным бизнесом уже более 15 лет. Мы завершили более 500 продаж и привлекли миллиарды евро инвестиций в страну. Мы делаем все возможное, чтобы предложить Вам самый широкий выбор недвижимости в Черногории.

Наше имя является синонимом доверия и опыта, когда дело доходит до опыта в сфере недвижимости.

VEVI
144 объекта

VEVI» — Агентство недвижимости – это Вера и Виктория – Вера в нас и Успех ваших дел с нами!

Мы стараемся сделать так , чтобы каждый клиент чувствовал себя особенным. Основными принципами нашей работы является — забота об интересах клиента, конфиденциальность и законность сделок. Поэтому около 70% клиентов приходят к нам по рекомендации своих друзей и знакомых. Являясь одним из крупнейших агентств недвижимости в городе Бар, мы обладаем большой базой объектов недвижимости — будь то квартира, дом, земельный участок, или коммерческая недвижимость. Мы можем предложить вам различные варианты покупки — от «свежих» в только что построенных домах, до приобретения скромненького дома.

Наши специалисты всегда рады помочь в выборе недвижимости — они с легкостью подберут лучший вариант из всего имеющегося на данный момент в базе недвижимость в Черногории.

Агентство недвижимости напрямую сотрудничает с инвесторами, застройщиками и строительными компаниями, и это позволяет нам делать существенные скидки своим любимым клиентам.

Kamin nekretnine Budva
4 объекта

Наша компания была основана в 1996 году и занималась туристическим бизнесом и торговлей и сфере недвижимости. В 2002 году была открыта новая компания "DUKI KOMERC DOO", которая является открытой при агентстве недвижимости «KAMIN», агентство ведет свою деятельность в продаже и покупке недвижимости на черногорском побережье от Херцег-Нови в Улцинь по всей Черногории, Сербии, Босния и Герцеговина, Хорватия, и т.д. ... Учитывая многолетний опыт работы агентства недвижимости «KAMIN», мы приобрели бизнес-партнеров в Черногории и в странах бывшего Советского Союза, Великобритании, Швеции, Германии, Ирландии, Испании, Польше, Венгрии, Франции, и т.д, с которыми ведем успешное сотрудничество. В нашем предложении есть более чем 2 000 объектов недвижимости: дома, квартиры, земли, отели, мотели, виллы, офисные помещения, а также проекты, которые ждут новых инвесторов. Кроме того, мы предоставляем клиентам лучшие условия по продаже и покупке недвижимости, мы связываем продавцов и покупателей, чтобы они сами могли поговорить о деталях объекта, цене.

Monteonline
136 объектов
Уже более 6 лет мы живем в Черногории, и не просто живем, а радуемся каждому дню, проведенному в этой удивительной и уникальной стране, которая крайне разнообразна и многолика, содержит в себе невероятный по мощности потенциал и в то же время очень добрая, уютная, домашняя. Наша компания предлагает построить здесь Вашу домашнюю сказку — Ваш райский уголок, куда можно убежать и ни о чем не заботиться. Помимо этого Черногория предлагает благоприятный климат для инвестиций — здесь вы можете иметь стабильный доход и прирост Вашего капитала. Наши знания, опыт, навыки и мастерство воплотим в ваш комфорт, чувство надежности и стабильности.
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