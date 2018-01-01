Property.solution.mne

Наша компания была основана в 1996 году и занималась туристическим бизнесом и торговлей и сфере недвижимости. В 2002 году была открыта новая компания "DUKI KOMERC DOO", которая является открытой при агентстве недвижимости «KAMIN», агентство ведет свою деятельность в продаже и покупке недвижимости на черногорском побережье от Херцег-Нови в Улцинь по всей Черногории, Сербии, Босния и Герцеговина, Хорватия, и т.д. ... Учитывая многолетний опыт работы агентства недвижимости «KAMIN», мы приобрели бизнес-партнеров в Черногории и в странах бывшего Советского Союза, Великобритании, Швеции, Германии, Ирландии, Испании, Польше, Венгрии, Франции, и т.д, с которыми ведем успешное сотрудничество. В нашем предложении есть более чем 2 000 объектов недвижимости: дома, квартиры, земли, отели, мотели, виллы, офисные помещения, а также проекты, которые ждут новых инвесторов. Кроме того, мы предоставляем клиентам лучшие условия по продаже и покупке недвижимости, мы связываем продавцов и покупателей, чтобы они сами могли поговорить о деталях объекта, цене.