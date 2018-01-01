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Группа IPG

Испания, 29680, Spain av., building Iberia,4, Spain, Estepona (Malaga)
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Группа IPG
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2007
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Español
Веб-сайт
Веб-сайт
www.grupoipg.com
Описание

Агентство недвижимости с более чем 15 летним опытом работы на Коста дель Соль, Испания, Эстепона и Тарифа. Многолетний эксклюзивный представитель застройщика Lima Solar, который строит новые апартаменты в Испании с видом на море и океан.

 

Услуги

Все операции на рынке недвижимости: продажа новых апартаментов и коммерческих площадей, вторичная недвижимость юга Испании: жилые и коммерческие помещения, покупка и продажа бизнеса. Оформление вида на жительство в Испании, сопровождение любых сделок с недвижимостью, банковские ипотечные программы.

Наши агенты в Испании
Диана Романова
Диана Романова
276 объектов
Агентства рядом
GestaliHome
628 объектов
Чтобы расширить спектр предоставляемых услуг, компания Gestali создала управление, специализирующееся на сделках с недвижимостью: центральный офис GestaliHome в Аликанте предлагает идеальное знание испанского рынка. Gestali — это аудиторская фирма компании Fiseco Group с 30-летним опытом ведения бухгалтерского и налогового учета в Аликанте, Валенсии и Гандии. Чтобы гарантировать качественное и безопасное инвестирование, GestaliHome работает исключительно на рынке новостроек. GestaliHome предлагает наиболее полный ассортимент недвижимости благодаря личному контакту с основными агентами таких регионов как Коста-Бланка, Коста-дель-Соль, Коста-Калида и Коста-де-Альмерия. GestaliHome — это идеальный партнер, который поможет выгодно инвестировать в недвижимость под испанским солнцем!
Estate Barcelona
1 933 объекта

ESTATE BARCELONA — это лицензированное испанское агентство, которое занимается продажей недвижимости в Испании с 2002 года. Компания специализируется на инвестиционных проектах, а также купле-продаже объектов, расположенных в Барселоне и на ближайших побережьях Средиземного моря.

С 2004 года действительный член коллегии профессиональных риэлторов Испании (API) ESTATE BARCELONA располагает одной из самых больших актуальных баз объектов недвижимости напрямую от собственников и застройщиков. С 2013 года агентство располагает сетью собственных офисов на различных побережьях Испании. В штате работают сотрудники, обслуживающие клиентов на испанском, английском, французском, немецком, китайском и русском языках.

В 2018 году по итогам престижной международной премии Homes Overseas Russian Awards ESTATE BARCELONA было признано лучшим испанским агентством недвижимости, ориентированным на нужды российских покупателей.

NOAH & PARTNERS REAL ESTATE
15 объектов

Noah & Partners Real Estate — агентство недвижимости, специализирующееся на том, чтобы помогать нашим клиентам покупать и продавать свои дома. Наш главный офис расположен рядом с пляжем Ла Мата (Торревьеха), поэтому мы являемся специалистами по прибрежной недвижимости. Кроме того, наша близость к сельской местности позволяет нам предлагать всевозможные дома и виллы в районе Вега-Баха и по всей провинции Аликанте.

У нас есть большой каталог недвижимости всех типов, таких как квартиры, таунхаусы, шале, виллы, студии и т. д., поэтому мы можем предложить вам широкий спектр возможностей.

Если вы можете представить дом своей мечты, мы поможем его найти.

J. Morató
13 объектов

Агентство недвижимости J.MORATO — ведущая семейная компания на рынке недвижимости, которая с первой встречи располагает к семейной атмосфере всех своих клиентов. Мы гарантируем, что после 50 лет на рынке недвижимости и закрытия более 3000 сделок, мы по-прежнему следуем своим ценностям.  

MCM Real Estate
43 объекта

Команда профессиональных риэлтеров с подтвержденной репутацией. Обратившись к нам, вы найдете большое количество объектов, клиентскую поддержку в формате 24/7.  Для нас не так важно получить комиссию в одноразовой сделке, сколько сделать Вас счастливым в течение многих лет от того, что мы помогли Вам совершить успешную инвестицию. А так же позаботимся о сохранности вашего дома в период Вашего отсутствия на Тенерифе или поможем сдать в аренду. Ваша недвижимость может приносить вам доход

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