Группа IPG
Испания, 29680, Spain av., building Iberia,4, Spain, Estepona (Malaga)
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
2007
Языки общения
English, Русский, Español
Веб-сайт
Описание
Агентство недвижимости с более чем 15 летним опытом работы на Коста дель Соль, Испания, Эстепона и Тарифа. Многолетний эксклюзивный представитель застройщика Lima Solar, который строит новые апартаменты в Испании с видом на море и океан.
Услуги
Все операции на рынке недвижимости: продажа новых апартаментов и коммерческих площадей, вторичная недвижимость юга Испании: жилые и коммерческие помещения, покупка и продажа бизнеса. Оформление вида на жительство в Испании, сопровождение любых сделок с недвижимостью, банковские ипотечные программы.
Квартиры
Коммерческая недвижимость
Земельные участки
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