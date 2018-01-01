Группа IPG

ESTATE BARCELONA — это лицензированное испанское агентство, которое занимается продажей недвижимости в Испании с 2002 года. Компания специализируется на инвестиционных проектах, а также купле-продаже объектов, расположенных в Барселоне и на ближайших побережьях Средиземного моря.

С 2004 года действительный член коллегии профессиональных риэлторов Испании (API) ESTATE BARCELONA располагает одной из самых больших актуальных баз объектов недвижимости напрямую от собственников и застройщиков. С 2013 года агентство располагает сетью собственных офисов на различных побережьях Испании. В штате работают сотрудники, обслуживающие клиентов на испанском, английском, французском, немецком, китайском и русском языках.

В 2018 году по итогам престижной международной премии Homes Overseas Russian Awards ESTATE BARCELONA было признано лучшим испанским агентством недвижимости, ориентированным на нужды российских покупателей.