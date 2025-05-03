EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L

Мы являемся компанией вертикального листинга и медиа-маркетинга, специализирующейся исключительно на индустрии недвижимости.
Наша цифровая B2B-платформа предназначена для оптимизации процессов, снижения маркетинговых затрат и максимизации коммерциализации вашей недвижимости.
С более чем 400 новыми разработками, обновляемыми ежедневно, мы предлагаем комплексное и современное решение для управления недвижимостью на Коста-дель-Соль.
Мы знаем, что на Коста-дель-Соль много агентов по недвижимости, так почему же стоит выбрать именно наши услуги? Ключевым моментом здесь является опыт. Наши агенты занимаются маркетингом недвижимости в этом регионе уже несколько десятилетий, и их опыт не идет ни в какое сравнение с опытом других агентств. Мы очень хорошо знакомы с рынком недвижимости Коста-дель-Соль и можем предложить вам персонализированные консультации без необходимости тратить часы на исследования.
За эти годы мы создали себе отличную репутацию среди покупателей и продавцов недвижимости в регионе. И одной из причин нашего отличного общественного имиджа является то, что у нас отличная команда по обслуживанию клиентов.