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EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L

Испания, Марбелья
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2001
На платформе
На платформе
8 месяцев
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Español
Веб-сайт
Веб-сайт
www.zoddak.com
Об агентстве

Мы являемся компанией вертикального листинга и медиа-маркетинга, специализирующейся исключительно на индустрии недвижимости.

Наша цифровая B2B-платформа предназначена для оптимизации процессов, снижения маркетинговых затрат и максимизации коммерциализации вашей недвижимости.

С более чем 400 новыми разработками, обновляемыми ежедневно, мы предлагаем комплексное и современное решение для управления недвижимостью на Коста-дель-Соль.

Услуги

Мы знаем, что на Коста-дель-Соль много агентов по недвижимости, так почему же стоит выбрать именно наши услуги? Ключевым моментом здесь является опыт. Наши агенты занимаются маркетингом недвижимости в этом регионе уже несколько десятилетий, и их опыт не идет ни в какое сравнение с опытом других агентств. Мы очень хорошо знакомы с рынком недвижимости Коста-дель-Соль и можем предложить вам персонализированные консультации без необходимости тратить часы на исследования.

За эти годы мы создали себе отличную репутацию среди покупателей и продавцов недвижимости в регионе. И одной из причин нашего отличного общественного имиджа является то, что у нас отличная команда по обслуживанию клиентов.

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 14:17
(UTC+2:00, Europe/Madrid)
Понедельник
09:00 - 17:00
Вторник
09:00 - 17:00
Среда
09:00 - 17:00
Четверг
09:00 - 17:00
Пятница
09:00 - 17:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
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Таунхаус в Manilva, Испания
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Площадь 230 м²
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