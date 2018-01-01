Business-Network-Zug
Швейцария, Neugasse 28, 6340 Baar
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
2000
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Описание
Компания Business-Network-Zug занимается открытиями компаний. Финансовые услуги и продажа недвижимостей в кантон Цуг. Business-Network, это единственная возможность преобрести себе рентабельную недвижимости в кантон Цуг. Все недвижимости не публикуются и предлагаются только одному покупателю.
Услуги
Наш портфолио недвижимости очень большой, мы предлагаем: коммерческая недвижимость , квартиры, виллы, частные дома, инвестиционные проекты. Для каждого инвестора найдём индивидуальный объект заказа.
Больше информации вы получите по телефону или по едектронной почте.
С уважением
Иван Шпреиер
Квартиры
Коммерческая недвижимость
Наши агенты в Швейцарии