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Business-Network-Zug

Швейцария, Neugasse 28, 6340 Baar
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Business-Network-Zug
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2000
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Описание

Компания Business-Network-Zug занимается открытиями компаний. Финансовые услуги и продажа недвижимостей в кантон Цуг. Business-Network, это единственная возможность преобрести себе рентабельную недвижимости в кантон Цуг. Все недвижимости не публикуются и предлагаются только одному покупателю. 
 

Услуги

Наш портфолио недвижимости очень большой, мы предлагаем: коммерческая недвижимость , квартиры, виллы, частные дома, инвестиционные проекты.  Для каждого инвестора найдём индивидуальный объект заказа. 
 

Больше информации вы получите по телефону или по едектронной почте. 
 

С уважением

Иван Шпреиер 

Наши агенты в Швейцарии
Иван Шпреиер
Иван Шпреиер
2 объекта
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