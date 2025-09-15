  1. Realting.com
  2. Stany Zjednoczone
  3. Miami
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 51 m² na Prodaju – Krašići, Tivat

Dzielnica mieszkaniowa Stan 51 m² na Prodaju – Krašići, Tivat

Miami, Stany Zjednoczone
od
$126,750
;
4
Zostawić wniosek
ID: 28448
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Stany Zjednoczone
  • Region / Państwo
    Floryda
  • Okolica
    Hrabstwo Miami-Dade
  • Miasto
    Miami

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Na svega tri minuta hoda od mora, prodaje se jedini preostao stan u novoizgrađenom kompleksu u Krašićima. Stan je po strukturi jednosoban i ima 51m2. Posjeduje parking mjesto i dodatnu baštu od 20m2. Odlikuje ga otvroen pogled prema moru, sjeverne orjentacije. Objekat će useljiv za manje od dva mjeseca.

Lokalizacja na mapie

Miami, Stany Zjednoczone
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Apartamentowiec Four Seasons Las Vegas
Las Vegas, Stany Zjednoczone
od
$3,00M
Dzielnica mieszkaniowa Jednosoban stan, 47m2, Kavač, Kotor
Miami, Stany Zjednoczone
od
$211,250
Dzielnica mieszkaniowa Stan 90 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$2,934
Dzielnica mieszkaniowa Stan 68 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$763
Dzielnica mieszkaniowa Stan 104 m² na Prodaju – Atlac Capital, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$4,108
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Stan 51 m² na Prodaju – Krašići, Tivat
Miami, Stany Zjednoczone
od
$126,750
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 86 m² na Prodaju – Ljubović, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 86 m² na Prodaju – Ljubović, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 86 m² na Prodaju – Ljubović, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 86 m² na Prodaju – Ljubović, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 86 m² na Prodaju – Ljubović, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$998
Izdaje se lijepo opremljen dvosoban stan, povrsine 86m2, na prizemlju stambene zgrade, pod Ljubovic.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo i terasa.   Stan se nalazi u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. …
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 65 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 65 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 65 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 65 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 65 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 65 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 65 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$163,132
Prodaje se izuzetno lijep dvosoban stan, površine 65m2, sa jedinstvenim izgledom i izvanrednim rasporedom, smješten na fantastičnoj lokaciji, odmah iza Maksim zgrade, pored Hrama. Stan se nalazi na četvrtom spratu (bez lifta) sa visokim potkrovljem, čija je najviša tačka preko 4m, što ovom p…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment of od 74m2, Stari Aerodrom
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment of od 74m2, Stari Aerodrom
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment of od 74m2, Stari Aerodrom
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment of od 74m2, Stari Aerodrom
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment of od 74m2, Stari Aerodrom
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment of od 74m2, Stari Aerodrom
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment of od 74m2, Stari Aerodrom
Miami, Stany Zjednoczone
od
$164,306
Two-room apartment of 74m2 is located in a newer building at Stari Aerodrom. Well structured, sold fully equipped. It has a split system, the dining room is separated from the kitchen, each room has its own air conditioner. On the side there is a small storage room of 5m2 and a yard for us…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Stany Zjednoczone
Jak kupić nieruchomość w USA jako cudzoziemiec (przewodnik)
15.09.2025
Jak kupić nieruchomość w USA jako cudzoziemiec (przewodnik)
10 NAJLEPSZYCH miast w USA z najniższymi czynszami
29.08.2025
10 NAJLEPSZYCH miast w USA z najniższymi czynszami
Ile kosztuje utrzymanie mieszkania w USA? Rozmawiamy o podatku od nieruchomości
26.05.2025
Ile kosztuje utrzymanie mieszkania w USA? Rozmawiamy o podatku od nieruchomości
Kto najczęściej otrzymuje odmowę wydania wizy do USA? Aktualne statystyki odrzuceń
02.05.2025
Kto najczęściej otrzymuje odmowę wydania wizy do USA? Aktualne statystyki odrzuceń
Najbezpieczniejsze miasta do życia w USA
25.04.2025
Najbezpieczniejsze miasta do życia w USA
Dlaczego Elon Musk sprzedał wszystkie swoje rezydencje i gdzie mieszka teraz?
28.03.2025
Dlaczego Elon Musk sprzedał wszystkie swoje rezydencje i gdzie mieszka teraz?
Podatki w USA. Najlepsze stany z najniższymi i najwyższymi podatkami
27.01.2025
Podatki w USA. Najlepsze stany z najniższymi i najwyższymi podatkami
10 najlepszych miast w USA do życia: szczegółowy przewodnik
21.01.2025
10 najlepszych miast w USA do życia: szczegółowy przewodnik
Wyświetlić wszystkie publikacje