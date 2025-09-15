  1. Realting.com
  2. Stany Zjednoczone
  3. Miami
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 55 m² na Prodaju – Igalo, Herceg Novi

Dzielnica mieszkaniowa Stan 55 m² na Prodaju – Igalo, Herceg Novi

Miami, Stany Zjednoczone
od
$184,844
;
9
Zostawić wniosek
ID: 28745
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Stany Zjednoczone
  • Region / Państwo
    Floryda
  • Okolica
    Hrabstwo Miami-Dade
  • Miasto
    Miami

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Prodaje se namješten, nov dvosoban stan u Igalu, na 300 m od mora. Stan je površine 55 m2, ima dvije terase, i nalazi se na drugom spratu zgrade. U neposrednoj blizini biće izgrađena nova autobuska stanica, čiji je završetak planiran do početka ljetnje turističke sezone 2025. godine. Takođe je planirana izgradnja olimpijskog bazena sa svim pratećim sadržajima, na nekoliko minuta pješačke udaljenosti od stana.

Lokalizacja na mapie

Miami, Stany Zjednoczone
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 46 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$704
Dzielnica mieszkaniowa Stan 40 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$469
Dzielnica mieszkaniowa Stan 48 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$146,701
Dzielnica mieszkaniowa Stan 65 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$163,132
Dzielnica mieszkaniowa Stan 135 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$763
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Stan 55 m² na Prodaju – Igalo, Herceg Novi
Miami, Stany Zjednoczone
od
$184,844
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment in Zagorič with a parking place
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment in Zagorič with a parking place
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment in Zagorič with a parking place
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment in Zagorič with a parking place
Miami, Stany Zjednoczone
od
$117,361
One bedroom apartment for sale, with an area of ​​48.19 m2 on the second floor, in the Casa building in Zagorič. The structure of the apartment is as follows: hallway, bathroom, living room, kitchen with dining room, bedroom and terrace. A smart installation system has been installed, as wel…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse of 164m2 with a garage, Gorica C
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse of 164m2 with a garage, Gorica C
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse of 164m2 with a garage, Gorica C
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse of 164m2 with a garage, Gorica C
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse of 164m2 with a garage, Gorica C
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Penthouse of 164m2 with a garage, Gorica C
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse of 164m2 with a garage, Gorica C
Miami, Stany Zjednoczone
od
$519,910
In a new residential building, in a quiet and unique part of Gorica C, a 164m2 penthouse for sale with a garage. Only ceramics are installed in the apartment, while all other finesse are intended for the buyer to rearrange according to his ideas. The apartment is excellently designed, has a…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Jednosoban stan, 35 m2, Stari Aerodrom
Dzielnica mieszkaniowa Jednosoban stan, 35 m2, Stari Aerodrom
Dzielnica mieszkaniowa Jednosoban stan, 35 m2, Stari Aerodrom
Dzielnica mieszkaniowa Jednosoban stan, 35 m2, Stari Aerodrom
Miami, Stany Zjednoczone
od
$82,153
Prodaje se manji jednosoban stan od 35m2 u Venturi Park-u. Stan je istočno orjentisan i odlično struktuiran. Plaćanje: avansno Rok završetka: oktobar 2024 godine
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Stany Zjednoczone
Jak kupić nieruchomość w USA jako cudzoziemiec (przewodnik)
15.09.2025
Jak kupić nieruchomość w USA jako cudzoziemiec (przewodnik)
10 NAJLEPSZYCH miast w USA z najniższymi czynszami
29.08.2025
10 NAJLEPSZYCH miast w USA z najniższymi czynszami
Ile kosztuje utrzymanie mieszkania w USA? Rozmawiamy o podatku od nieruchomości
26.05.2025
Ile kosztuje utrzymanie mieszkania w USA? Rozmawiamy o podatku od nieruchomości
Kto najczęściej otrzymuje odmowę wydania wizy do USA? Aktualne statystyki odrzuceń
02.05.2025
Kto najczęściej otrzymuje odmowę wydania wizy do USA? Aktualne statystyki odrzuceń
Najbezpieczniejsze miasta do życia w USA
25.04.2025
Najbezpieczniejsze miasta do życia w USA
Dlaczego Elon Musk sprzedał wszystkie swoje rezydencje i gdzie mieszka teraz?
28.03.2025
Dlaczego Elon Musk sprzedał wszystkie swoje rezydencje i gdzie mieszka teraz?
Podatki w USA. Najlepsze stany z najniższymi i najwyższymi podatkami
27.01.2025
Podatki w USA. Najlepsze stany z najniższymi i najwyższymi podatkami
10 najlepszych miast w USA do życia: szczegółowy przewodnik
21.01.2025
10 najlepszych miast w USA do życia: szczegółowy przewodnik
Wyświetlić wszystkie publikacje