  1. Realting.com
  2. Stany Zjednoczone
  3. Miami
  4. Nieruchomości komercyjne Commercial space of 108m2, Zetagradnja building - Tuški put

Nieruchomości komercyjne Commercial space of 108m2, Zetagradnja building - Tuški put

Miami, Stany Zjednoczone
od
$822
;
7
Zostawić wniosek
ID: 28810
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Stany Zjednoczone
  • Region / Państwo
    Floryda
  • Okolica
    Hrabstwo Miami-Dade
  • Miasto
    Miami

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Two commercial spaces with a total area of ​​108m2 are for rent, 4 July building, Zetagradnje, Tuski put. The business consists of office and warehouse space. The office space is 42m2 and consists of 2 offices, a fully equipped kitchen and two toilets. The warehouse space is 66m2. The property also has an alarm system and video surveillance

Lokalizacja na mapie

Miami, Stany Zjednoczone
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Handel Poslovni prostor 700 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$12
Handel Poslovni prostor 186 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$1,643
Handel Poslovni prostor 1950 m² na Izdavanje – Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$11,736
Handel Poslovni prostor 240 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$2,934
Handel Commercial space of 151m2, Blok IX
Miami, Stany Zjednoczone
od
$221,813
Państwo przegląda
Nieruchomości komercyjne Commercial space of 108m2, Zetagradnja building - Tuški put
Miami, Stany Zjednoczone
od
$822
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Handel Poslovni prostori raznih kvadratura - City kvart
Handel Poslovni prostori raznih kvadratura - City kvart
Handel Poslovni prostori raznih kvadratura - City kvart
Miami, Stany Zjednoczone
od
$19
Izdaju se poslovni prostori različitih kvadrata u kvartnoj zgradi Acton - Citi. Prostor je takođe u sivoj zoni i postoji mogućnost opremanja. Ispred zgrade se nalazi nekoliko parking mesta, sa mogućnošću dodatnog zakupa garaže
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Handel Poslovni prostor 193 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Handel Poslovni prostor 193 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Handel Poslovni prostor 193 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Handel Poslovni prostor 193 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Handel Poslovni prostor 193 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Pokaż wszystko Handel Poslovni prostor 193 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Handel Poslovni prostor 193 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$4,694
Izdaje se poslovni prostor površine 193m2 u The Capital Plaza Diplomat Tover-u u Podgorici. Riječ je o impresivnom  visokom predvorju kule Diplomat, uključuje usluge recepcije i obezbjeđenja 24/7. The Capital Plaza Centar važi za jednu od najsigurnijih zgrada. Posjeduje recepciju, tri brza…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Handel Poslovni prostor od 120m2, Preko Morače
Handel Poslovni prostor od 120m2, Preko Morače
Miami, Stany Zjednoczone
od
$939
Prostran poslovni prostor na odličnoj lokaciji, Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog, Podgorica. Površina prostora iznosi 120 m2, raspoređenih na dve etaže. Suteren, površine 86 m2, povezan je stepenicama sa prizemljem koje zauzima 34 m2. Svaka etaža ima zaseban toalet za dodatnu praktičnost. D…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Stany Zjednoczone
Jak kupić nieruchomość w USA jako cudzoziemiec (przewodnik)
15.09.2025
Jak kupić nieruchomość w USA jako cudzoziemiec (przewodnik)
10 NAJLEPSZYCH miast w USA z najniższymi czynszami
29.08.2025
10 NAJLEPSZYCH miast w USA z najniższymi czynszami
Ile kosztuje utrzymanie mieszkania w USA? Rozmawiamy o podatku od nieruchomości
26.05.2025
Ile kosztuje utrzymanie mieszkania w USA? Rozmawiamy o podatku od nieruchomości
Kto najczęściej otrzymuje odmowę wydania wizy do USA? Aktualne statystyki odrzuceń
02.05.2025
Kto najczęściej otrzymuje odmowę wydania wizy do USA? Aktualne statystyki odrzuceń
Najbezpieczniejsze miasta do życia w USA
25.04.2025
Najbezpieczniejsze miasta do życia w USA
Dlaczego Elon Musk sprzedał wszystkie swoje rezydencje i gdzie mieszka teraz?
28.03.2025
Dlaczego Elon Musk sprzedał wszystkie swoje rezydencje i gdzie mieszka teraz?
Podatki w USA. Najlepsze stany z najniższymi i najwyższymi podatkami
27.01.2025
Podatki w USA. Najlepsze stany z najniższymi i najwyższymi podatkami
10 najlepszych miast w USA do życia: szczegółowy przewodnik
21.01.2025
10 najlepszych miast w USA do życia: szczegółowy przewodnik
Wyświetlić wszystkie publikacje