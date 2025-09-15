  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 78 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 78 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica

Miami, Stany Zjednoczone
$1,408
10
ID: 28657
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Stany Zjednoczone
  • Region / Państwo
    Floryda
  • Okolica
    Hrabstwo Miami-Dade
  • Miasto
    Miami

O kompleksie

Izdaje se luksuzno opremljen, dvosoban stan, od 78m2, na prvom spratu stambene zgrade, u Momisicima. Struktura: ulzni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo, toalet i dvije terase. Posjeduje multi split sistem. Nalazi se u zgradi novogradnje koja posjeduje lift i čiji se ulaz redovno održava. Postoji mogucnost zakupa garaznog mjesta. Izdaje se na duži vremenski period uz obavezan depozit!

Lokalizacja na mapie

Miami, Stany Zjednoczone
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport

