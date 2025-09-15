Dzielnica mieszkaniowa Residential building with three apartments, Gorica C

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
In the very core of Gorica C, a smaller residential building with three floors and three apartments is for sale. The square footage of the apartment on the ground floor is 89.54 m2, while the apartments on the first floor and attic are 93.34 m2. According to the structure, the apartments are two-room, beautifully decorated with a large terrace. There is a 200m2 yard around the building. Apartments can be rented out at excellent prices, bearing in mind the diplomatic residential character of Gorica C and represent a desirable investment
