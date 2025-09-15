  1. Realting.com
  Dzielnica mieszkaniowa Stan 70 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 70 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica

Miami, Stany Zjednoczone
od
$763
;
10
ID: 28653
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Stany Zjednoczone
  • Region / Państwo
    Floryda
  • Okolica
    Hrabstwo Miami-Dade
  • Miasto
    Miami

O kompleksie

Izdaje se lijepo opremljen, trosoban stan, od 70m2, na prizemlju privatne kuce, u Tolosima. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavace sobe, kupatilo i terasa. Ispred kuce je dostupno privatno parking mjesto. Od rezija se placa samo struja, a voda, wifi i kablovksa su ukljuceni u cijenu zakupnine. Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit u visini jedne mjesecne kirije!

Lokalizacja na mapie

Miami, Stany Zjednoczone
Dzielnica mieszkaniowa Stan 70 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$763
