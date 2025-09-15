  1. Realting.com
  2. Stany Zjednoczone
  3. Miami
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Prodaju – Bečići, Budva

Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Prodaju – Bečići, Budva

Miami, Stany Zjednoczone
od
$151,396
;
8
Zostawić wniosek
ID: 28814
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Stany Zjednoczone
  • Region / Państwo
    Floryda
  • Okolica
    Hrabstwo Miami-Dade
  • Miasto
    Miami

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Prodaje se prelijep jednosoban stan povrsine 43m2. Ispred stana ima dodatna ostava. Stan je udaljen od mora na 6minuta pjeske. Nova zgrada. Odlicna lokacija.

Lokalizacja na mapie

Miami, Stany Zjednoczone
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 40 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$469
Dzielnica mieszkaniowa Stan 67 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Miami, Stany Zjednoczone
od
$275,212
Dzielnica mieszkaniowa Stan 96 m² na Izdavanje – Master Kvart, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$2,582
Dzielnica mieszkaniowa Stan 55 m² na Prodaju – Gorica, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$181,910
Dzielnica mieszkaniowa Stan 61 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$144,354
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Miami, Stany Zjednoczone
od
$151,396
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 164 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 164 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 164 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 164 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 164 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 164 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 164 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$586,806
In a new residential building, in a quiet and unique part of Gorica C, a 164m2 penthouse for sale with a garage. Only ceramics are installed in the apartment, while all other finesse are intended for the buyer to rearrange according to his ideas. The apartment is excellently designed, has a…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Four Seasons Las Vegas
Apartamentowiec Four Seasons Las Vegas
Apartamentowiec Four Seasons Las Vegas
Apartamentowiec Four Seasons Las Vegas
Apartamentowiec Four Seasons Las Vegas
Pokaż wszystko Apartamentowiec Four Seasons Las Vegas
Apartamentowiec Four Seasons Las Vegas
Las Vegas, Stany Zjednoczone
od
$3,00M
Rok realizacji 2026
171 apartamentów, każdy z prywatnymi balkonami. Panoramiczny widok na Las Vegas Strip z każdego apartamentu. Przestronne rzuty pięter i wysokość sufitu 10'-13'. Barek mokry/suchy z miejscem do przechowywania wina, chłodziarka na napoje pod ladą i kostkarka do lodu. Designerskie wykończenie i…
Agencja
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment of od 74m2, Stari Aerodrom
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment of od 74m2, Stari Aerodrom
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment of od 74m2, Stari Aerodrom
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment of od 74m2, Stari Aerodrom
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment of od 74m2, Stari Aerodrom
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment of od 74m2, Stari Aerodrom
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment of od 74m2, Stari Aerodrom
Miami, Stany Zjednoczone
od
$164,306
Two-room apartment of 74m2 is located in a newer building at Stari Aerodrom. Well structured, sold fully equipped. It has a split system, the dining room is separated from the kitchen, each room has its own air conditioner. On the side there is a small storage room of 5m2 and a yard for us…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Stany Zjednoczone
Jak kupić nieruchomość w USA jako cudzoziemiec (przewodnik)
15.09.2025
Jak kupić nieruchomość w USA jako cudzoziemiec (przewodnik)
10 NAJLEPSZYCH miast w USA z najniższymi czynszami
29.08.2025
10 NAJLEPSZYCH miast w USA z najniższymi czynszami
Ile kosztuje utrzymanie mieszkania w USA? Rozmawiamy o podatku od nieruchomości
26.05.2025
Ile kosztuje utrzymanie mieszkania w USA? Rozmawiamy o podatku od nieruchomości
Kto najczęściej otrzymuje odmowę wydania wizy do USA? Aktualne statystyki odrzuceń
02.05.2025
Kto najczęściej otrzymuje odmowę wydania wizy do USA? Aktualne statystyki odrzuceń
Najbezpieczniejsze miasta do życia w USA
25.04.2025
Najbezpieczniejsze miasta do życia w USA
Dlaczego Elon Musk sprzedał wszystkie swoje rezydencje i gdzie mieszka teraz?
28.03.2025
Dlaczego Elon Musk sprzedał wszystkie swoje rezydencje i gdzie mieszka teraz?
Podatki w USA. Najlepsze stany z najniższymi i najwyższymi podatkami
27.01.2025
Podatki w USA. Najlepsze stany z najniższymi i najwyższymi podatkami
10 najlepszych miast w USA do życia: szczegółowy przewodnik
21.01.2025
10 najlepszych miast w USA do życia: szczegółowy przewodnik
Wyświetlić wszystkie publikacje