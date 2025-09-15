  1. Realting.com
  2. Stany Zjednoczone
  3. Miami
  4. Dzielnica mieszkaniowa Three bedroom apartment, Old Bakery - Budva

Dzielnica mieszkaniowa Three bedroom apartment, Old Bakery - Budva

Miami, Stany Zjednoczone
od
$322,743
;
9
Zostawić wniosek
ID: 28774
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Stany Zjednoczone
  • Region / Państwo
    Floryda
  • Okolica
    Hrabstwo Miami-Dade
  • Miasto
    Miami

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Stylishly decorated and fully furnished. It is located on the third floor of the building, facing the courtyard. It has two bathrooms, while there is also the possibility of buying a garage space.

Lokalizacja na mapie

Miami, Stany Zjednoczone
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 127 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$322,743
Dzielnica mieszkaniowa Stan 104 m² na Prodaju – Atlac Capital, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$4,108
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$469
Dzielnica mieszkaniowa Three bedroom apartment, 70m2, Tolosi - FOR RENT
Miami, Stany Zjednoczone
od
$763
Dzielnica mieszkaniowa Four bedroom apartment of 174m2, near City Key area
Miami, Stany Zjednoczone
od
$275,799
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Three bedroom apartment, Old Bakery - Budva
Miami, Stany Zjednoczone
od
$322,743
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 61 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 61 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 61 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 61 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 61 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 61 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 61 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$144,354
Prodaje se stan od 61m na prvom spratu manje stambene zgrade na Zabjelo. Stan se nalazi u mirnoj ulici Romanovih, ima svoje dvorište i parking mjesta ispred zgrade. Ima dvje spavaće sobe, odvjenu kuhinju sa trpezarijom, toalet i dvije terase
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 104 m² na Prodaju – Atlac Capital, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 104 m² na Prodaju – Atlac Capital, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 104 m² na Prodaju – Atlac Capital, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 104 m² na Prodaju – Atlac Capital, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 104 m² na Prodaju – Atlac Capital, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 104 m² na Prodaju – Atlac Capital, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 104 m² na Prodaju – Atlac Capital, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$4,108
Na prodaju jednosoban stan 104m2 u zgradi Oaza. Stan je pozicioniran na cetvrtom spratu u zgradi koja posjeduje dva lifta i recepciju sa osobljem, visoki plafoni i velika terasa koja gleda na dvorisnu stranu zgrade. Orjentacija Jug Cijena: 3500€ m2
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment, 40m2, Zagoric - FOR RENT
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment, 40m2, Zagoric - FOR RENT
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment, 40m2, Zagoric - FOR RENT
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment, 40m2, Zagoric - FOR RENT
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment, 40m2, Zagoric - FOR RENT
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment, 40m2, Zagoric - FOR RENT
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment, 40m2, Zagoric - FOR RENT
Miami, Stany Zjednoczone
od
$469
A furnished one-bedroom apartment of 40m² is for rent, located on the ground floor of a private house in Zagorič. Layout: entrance hall, living room, kitchen, dining area, bedroom, bathroom, and terrace. It is situated in a peaceful part of the city, isolated from the daily noise, yet clos…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Stany Zjednoczone
Jak kupić nieruchomość w USA jako cudzoziemiec (przewodnik)
15.09.2025
Jak kupić nieruchomość w USA jako cudzoziemiec (przewodnik)
10 NAJLEPSZYCH miast w USA z najniższymi czynszami
29.08.2025
10 NAJLEPSZYCH miast w USA z najniższymi czynszami
Ile kosztuje utrzymanie mieszkania w USA? Rozmawiamy o podatku od nieruchomości
26.05.2025
Ile kosztuje utrzymanie mieszkania w USA? Rozmawiamy o podatku od nieruchomości
Kto najczęściej otrzymuje odmowę wydania wizy do USA? Aktualne statystyki odrzuceń
02.05.2025
Kto najczęściej otrzymuje odmowę wydania wizy do USA? Aktualne statystyki odrzuceń
Najbezpieczniejsze miasta do życia w USA
25.04.2025
Najbezpieczniejsze miasta do życia w USA
Dlaczego Elon Musk sprzedał wszystkie swoje rezydencje i gdzie mieszka teraz?
28.03.2025
Dlaczego Elon Musk sprzedał wszystkie swoje rezydencje i gdzie mieszka teraz?
Podatki w USA. Najlepsze stany z najniższymi i najwyższymi podatkami
27.01.2025
Podatki w USA. Najlepsze stany z najniższymi i najwyższymi podatkami
10 najlepszych miast w USA do życia: szczegółowy przewodnik
21.01.2025
10 najlepszych miast w USA do życia: szczegółowy przewodnik
Wyświetlić wszystkie publikacje