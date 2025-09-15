  1. Realting.com
  2. Stany Zjednoczone
  3. Miami
  4. Nieruchomości komercyjne Poslovni prostor 70 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Nieruchomości komercyjne Poslovni prostor 70 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Miami, Stany Zjednoczone
od
$822
;
9
Zostawić wniosek
ID: 28488
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Stany Zjednoczone
  • Region / Państwo
    Floryda
  • Okolica
    Hrabstwo Miami-Dade
  • Miasto
    Miami

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Izdaje se poslovni prostor, površine 70m2, na prvom spratu stambene zgrade, Preko Morače.   Struktura: ulazni hodnik, tri odvojene kancelarije, kuhinja i toalet.   Prostor je savršeno pogodan za kancelarijske namjene i nudi odličnu vidljivost i pristup.    Svaka prostorija u poslovnom prostoru opremljena je klima uređajem, a prostor je pod video nadzorom, što garantuje maksimalnu udobnost i sigurnost.    Nalazi se na odlicnoj lokaciji, u blizini svih sadržaja neophodnih za svakodnevno funkcionisanje.   Iza zgrade je dostupan veliki javni parking.   Izdaje se na duži vremenski period, uz obavezan depozit!    Cijena mjesečnog najma je 700€  + PDV. 

Lokalizacja na mapie

Miami, Stany Zjednoczone
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Handel Poslovni prostor 61 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$1,174
Handel Commerical/office space of 120sq.m, Preko Morače
Miami, Stany Zjednoczone
od
$1,995
Handel Poslovni prostor 186 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$1,643
Handel Commercial space of 120m2, Preko Morače
Miami, Stany Zjednoczone
od
$939
Handel Poslovni prostor 1950 m² na Izdavanje – Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$11,736
Państwo przegląda
Nieruchomości komercyjne Poslovni prostor 70 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$822
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Handel Commerical/office space of 120sq.m, Preko Morače
Handel Commerical/office space of 120sq.m, Preko Morače
Handel Commerical/office space of 120sq.m, Preko Morače
Handel Commerical/office space of 120sq.m, Preko Morače
Handel Commerical/office space of 120sq.m, Preko Morače
Pokaż wszystko Handel Commerical/office space of 120sq.m, Preko Morače
Handel Commerical/office space of 120sq.m, Preko Morače
Miami, Stany Zjednoczone
od
$1,995
Business space of 120m2 is located on one of the busiest boulevards. Excellently designed and decorated, the space is ready to move into
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Handel Poslovni prostor 240 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Handel Poslovni prostor 240 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$2,934
Poslovni prostor je open space strukture, posjeduje dva mokra čvora, kuhinja i zasebnu kancelariju. Nalazi se u prometnoj ulici i u blizini svih bitnih sadržaja
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Handel Commercial/office space of 294sq.m, Blok V
Handel Commercial/office space of 294sq.m, Blok V
Handel Commercial/office space of 294sq.m, Blok V
Handel Commercial/office space of 294sq.m, Blok V
Handel Commercial/office space of 294sq.m, Blok V
Pokaż wszystko Handel Commercial/office space of 294sq.m, Blok V
Handel Commercial/office space of 294sq.m, Blok V
Miami, Stany Zjednoczone
od
$2,817
The office space is divided into two floors: basement 160 m2; ground floor 134 m2. It consists of 5 offices, 2 toilets, 2 meeting rooms, 1 pantry, 1 tea kitchen, 1 archive. The space is well designed, in a great location and soon ready to move in
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Stany Zjednoczone
Jak kupić nieruchomość w USA jako cudzoziemiec (przewodnik)
15.09.2025
Jak kupić nieruchomość w USA jako cudzoziemiec (przewodnik)
10 NAJLEPSZYCH miast w USA z najniższymi czynszami
29.08.2025
10 NAJLEPSZYCH miast w USA z najniższymi czynszami
Ile kosztuje utrzymanie mieszkania w USA? Rozmawiamy o podatku od nieruchomości
26.05.2025
Ile kosztuje utrzymanie mieszkania w USA? Rozmawiamy o podatku od nieruchomości
Kto najczęściej otrzymuje odmowę wydania wizy do USA? Aktualne statystyki odrzuceń
02.05.2025
Kto najczęściej otrzymuje odmowę wydania wizy do USA? Aktualne statystyki odrzuceń
Najbezpieczniejsze miasta do życia w USA
25.04.2025
Najbezpieczniejsze miasta do życia w USA
Dlaczego Elon Musk sprzedał wszystkie swoje rezydencje i gdzie mieszka teraz?
28.03.2025
Dlaczego Elon Musk sprzedał wszystkie swoje rezydencje i gdzie mieszka teraz?
Podatki w USA. Najlepsze stany z najniższymi i najwyższymi podatkami
27.01.2025
Podatki w USA. Najlepsze stany z najniższymi i najwyższymi podatkami
10 najlepszych miast w USA do życia: szczegółowy przewodnik
21.01.2025
10 najlepszych miast w USA do życia: szczegółowy przewodnik
Wyświetlić wszystkie publikacje