Nieruchomości komercyjne Poslovni prostor 70 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Izdaje se poslovni prostor, površine 70m2, na prvom spratu stambene zgrade, Preko Morače. Struktura: ulazni hodnik, tri odvojene kancelarije, kuhinja i toalet. Prostor je savršeno pogodan za kancelarijske namjene i nudi odličnu vidljivost i pristup. Svaka prostorija u poslovnom prostoru opremljena je klima uređajem, a prostor je pod video nadzorom, što garantuje maksimalnu udobnost i sigurnost. Nalazi se na odlicnoj lokaciji, u blizini svih sadržaja neophodnih za svakodnevno funkcionisanje. Iza zgrade je dostupan veliki javni parking. Izdaje se na duži vremenski period, uz obavezan depozit! Cijena mjesečnog najma je 700€ + PDV.