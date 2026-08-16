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Domy Szeregowe w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie

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Mina Al arab
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7 obiektów total found
Szeregowiec 4 pokoi w Ras Al Khaimah, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 4 pokoi
Ras Al Khaimah, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 253 m²
Liczba kondygnacji 2
Ostatnia Okazja na Zakup Domów Szeregowych w Prestiżowym Al Hamra Village Ta inwestycja stan…
$1,04M
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Szeregowiec 3 pokoi w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 3 pokoi
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 274 m²
Liczba kondygnacji 2
Fairmont Residences Al Marjan Island - markowe rezydencje nad morzem z pełnym serwisem, kraj…
$2,64M
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Agencja
DDA Real Estate
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Szeregowiec 3 pokoi w Mina Al arab, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 3 pokoi
Mina Al arab, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 179 m²
Liczba kondygnacji 13
Apartament z pięknym widokiem na ocean i dostęp do plaży! Wspaniały apartament do mieszkania…
$1,82M
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Agencja
DDA Real Estate
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Szeregowiec 4 pokoi w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 4 pokoi
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 196 m²
Liczba kondygnacji 2
Townhouse w kolekcji nadmorskich luksusowych rezydencji Falcon Island od dewelopera Al Hamra…
$857,767
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Agencja
DDA Real Estate
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Szeregowiec 5 pokojów w Ras Al Khaimah, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 5 pokojów
Ras Al Khaimah, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 325 m²
Liczba kondygnacji 2
Ostatnia Okazja na Zakup Domów Szeregowych w Prestiżowym Al Hamra Village Ta inwestycja stan…
$1,34M
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Szeregowiec w Mina Al arab, Emiraty Arabskie
Szeregowiec
Mina Al arab, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 21 m²
Located at the natural Hayat Island, the newest Mina Al Arab development offers spacious 2 b…
$517,320
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LDV InvestLDV Invest
Szeregowiec w Mina Al arab, Emiraty Arabskie
Szeregowiec
Mina Al arab, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 27 m²
Spacious 3 bedroom Townhouses in a luxurious residential community of Ras Al Khaimah. Marbel…
$653,457
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Parametry nieruchomości w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie

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