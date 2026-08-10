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Domy Szeregowe w Abu Zabi, Emiraty Arabskie

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29 obiektów total found
Szeregowiec 4 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 4 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 173 m²
Liczba kondygnacji 2
Manchester City Residence: Nieruchomość stylu życia w sercu wyspy Yas, Abu Dhabi!Manchester …
$1,19M
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Szeregowiec 3 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 3 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 209 m²
Liczba kondygnacji 2
Fay Valley to kolekcja willi i domów w przyjaznej środowisku dzielnicy Masdar City przez Tar…
$855,022
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Agencja
DDA Real Estate
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Szeregowiec 3 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 3 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 126 m²
Liczba kondygnacji 2
Domy Szeregowe z Zadaszonym Parkingiem przy Polach Golfowych na Yas Island Domy szeregowe zn…
$920,261
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Szeregowiec 4 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 4 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 179 m²
Domy Szeregowe z Luksusowymi Udogodnieniami i Łatwym Dostępem do Lotniska w Khalifa City Ten…
$1,29M
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Szeregowiec 5 pokojów w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 5 pokojów
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 192 m²
Liczba kondygnacji 5
Baia by Reportage Group to kamienice nabrzeżne na sprzedaż w Al Raha Creek, Abu Dhabi.Baia t…
$1,06M
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Agencja
DDA Real Estate
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Szeregowiec 4 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 4 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 443 m²
Liczba kondygnacji 7
$3,50M
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Agencja
DDA Real Estate
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Szeregowiec 4 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 4 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 231 m²
Liczba kondygnacji 2
Ekologiczne Luksusowe Domy z Certyfikatem Estidama Pearl 3 w Masdar City Masdar City to pion…
$1,00M
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Szeregowiec 4 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 4 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 181 m²
Liczba kondygnacji 5
Baia by Reportage Group to kamienice nabrzeżne na sprzedaż w Al Raha Creek, Abu Dhabi.Baia t…
$1,08M
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Agencja
DDA Real Estate
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Szeregowiec 4 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 4 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 231 m²
Liczba kondygnacji 2
Fay Valley to kolekcja willi i domów w przyjaznej środowisku dzielnicy Masdar City przez Tar…
$993,895
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Agencja
DDA Real Estate
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Szeregowiec 4 pokoi w Ghantout, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 4 pokoi
Ghantout, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 3
Miasta w sztandarowym projekcie Bayn w unikalnym obszarze przybrzeżnym Gantut, pomiędzy Duba…
$729,000
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Agencja
DDA Real Estate
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Szeregowiec 3 pokoi w Abu Al Abyad, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 3 pokoi
Abu Al Abyad, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Powierzchnia 181 m²
Szukasz nieruchomości inwestycyjnej nad morzem bez ryzyka i przepłacania? Podczas gdy więks…
Cena na zgłoszenie
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Szeregowiec 5 pokojów w Al Hidayriyyat, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 5 pokojów
Al Hidayriyyat, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 237 m²
Liczba kondygnacji 2
Hudayriyat Golf Estates: społeczność premium na wyspie Hudayriyat!Hudayriyat Golf Estates je…
$1,35M
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Agencja
DDA Real Estate
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Szeregowiec 5 pokojów w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 5 pokojów
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 378 m²
Liczba kondygnacji 4
Luksusowe Domy Szeregowe z Elastycznymi Opcjami Płatności w Abu Dhabi Kompleks domów szerego…
$1,20M
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Szeregowiec 3 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 3 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 210 m²
Liczba kondygnacji 2
Ekologiczne Luksusowe Domy z Certyfikatem Estidama Pearl 3 w Masdar City Masdar City to pion…
$884,422
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Szeregowiec 5 pokojów w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 5 pokojów
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 179 m²
Domy Szeregowe z Luksusowymi Udogodnieniami i Łatwym Dostępem do Lotniska w Khalifa City Ten…
$1,20M
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Szeregowiec 4 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 4 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 159 m²
Liczba kondygnacji 2
Domy Szeregowe z Zadaszonym Parkingiem przy Polach Golfowych na Yas Island Domy szeregowe zn…
$1,01M
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Szeregowiec 4 pokoi w Al Hidayriyyat, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 4 pokoi
Al Hidayriyyat, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 204 m²
Liczba kondygnacji 2
Hudayriyat Golf Estates: społeczność premium na wyspie Hudayriyat!Hudayriyat Golf Estates je…
$1,16M
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Agencja
DDA Real Estate
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Szeregowiec 3 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 3 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 124 m²
Liczba kondygnacji 2
This is Noya Viva. A new community on Yas Island with even more to offer. More space to grow…
$454,293
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Szeregowiec 4 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 4 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 271 m²
Liczba kondygnacji 2
Bloom to miejsce, które należy posiadać! “ Jak sama nazwa wskazuje, twoje życie będzie w BLO…
$986,950
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Szeregowiec 3 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 3 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 124 m²
Liczba kondygnacji 2
This is Noya Viva. A new community on Yas Island with even more to offer. More space to grow…
$454,293
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Szeregowiec 4 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 4 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 298 m²
Liczba kondygnacji 15
$1,55M
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Agencja
DDA Real Estate
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Szeregowiec 3 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 3 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 282 m²
Liczba kondygnacji 2
The Magnolias offers family life with a difference. Tasteful architecture, spacious interior…
$933,708
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Szeregowiec 3 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 3 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 124 m²
Liczba kondygnacji 2
Own a home perfect for a growing family, in a sought-after but accessible destination on the…
$463,048
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Szeregowiec w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Szeregowiec
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 166 m²
Liczba kondygnacji 2
Witamy na naturalnej wyspie, na której każda aktywność pod słońcem jest zaledwie kilka chwil…
$531,695
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Szeregowiec 2 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 2 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 214 m²
Liczba kondygnacji 2
The Magnolias offers family life with a difference. Tasteful architecture, spacious interior…
$656,189
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Szeregowiec 4 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 4 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 162 m²
Liczba kondygnacji 2
Idealny dom jednorzędowy dla Ciebie i wzmacniacza; Twoja rodzina Dzięki inteligentnym wyposa…
$518,727
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Szeregowiec 5 pokojów w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 5 pokojów
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 625 m²
Liczba kondygnacji 2
Al Zeina is the latest mixed-use development in one of the prestigious locations of Abu Dhab…
$1,42M
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Szeregowiec w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Szeregowiec
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Sypialnie 2
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 124 m²
Liczba kondygnacji 2
Own a home with room to grow, in a sought-after but accessible destination on the north of Y…
$441,427
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Szeregowiec 3 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 3 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 6
Liczba kondygnacji 4
Położony w spokojnej i szybko rozwijającej się Khalifa City, ten Italian-inspirowane społecz…
$1,20M
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Parametry nieruchomości w Abu Zabi, Emiraty Arabskie

z garażem
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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