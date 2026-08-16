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Domy Szeregowe w Sharjah, Emiraty Arabskie

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6 obiektów total found
Szeregowiec 5 pokojów w Al Hamriyah, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 5 pokojów
Al Hamriyah, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 308 m²
Liczba kondygnacji 2
Miasta i wille w oszałamiającej społeczności Wyspa Widok w pobliżu laguny na wybrzeżu Sharja…
$609,679
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Agencja
DDA Real Estate
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Szeregowiec 6 pokojów w Al Hamriyah, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 6 pokojów
Al Hamriyah, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 503 m²
Liczba kondygnacji 2
Miasta i wille w oszałamiającej społeczności Wyspa Widok w pobliżu laguny na wybrzeżu Sharja…
$1,19M
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Agencja
DDA Real Estate
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Szeregowiec 6 pokojów w Sharjah, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 6 pokojów
Sharjah, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 478 m²
Liczba kondygnacji 2
Masaar 3 to leśna oaza z inteligentnymi domami, naturą i atrakcją inwestycyjną.Projekt Masaa…
$1,66M
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Agencja
DDA Real Estate
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Szeregowiec 5 pokojów w Sharjah, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 5 pokojów
Sharjah, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 238 m²
Liczba kondygnacji 2
Masaar 3 to leśna oaza z inteligentnymi domami, naturą i atrakcją inwestycyjną.Projekt Masaa…
$778,778
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Agencja
DDA Real Estate
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Szeregowiec 4 pokoi w Sharjah, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 4 pokoi
Sharjah, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 179 m²
Liczba kondygnacji 2
$531,233
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Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Szeregowiec 4 pokoi w Sharjah, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 4 pokoi
Sharjah, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 269 m²
Liczba kondygnacji 2
Located just outside Abu Dhabi between Yas Island and Saadiyat Island, Jubail Island offers …
$1,02M
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Parametry nieruchomości w Sharjah, Emiraty Arabskie

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