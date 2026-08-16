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Domy nad morzem na sprzedaż w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie

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Mina Al arab
6
6 obiektów total found
Bliźniak 3 pokoi w Ras Al Khaimah, Emiraty Arabskie
Bliźniak 3 pokoi
Ras Al Khaimah, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 157 m²
Liczba kondygnacji 14
Apartamenty Inspirowane Lodem na Sprzedaż w Dzielnicy Beach District w Ras Al Khaimah Dzieln…
$992,481
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Bliźniak 4 pokoi w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Bliźniak 4 pokoi
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 188 m²
Piętro 1/12
Nadmorskie Apartamenty z Planem Ratalnym w Ras Al Khaimah na wyspie Al Marjan Luksusowe apar…
$1,44M
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Bliźniak 2 pokoi w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Bliźniak 2 pokoi
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 123 m²
Piętro 4/12
Nadmorskie Apartamenty z Planem Ratalnym w Ras Al Khaimah na wyspie Al Marjan Luksusowe apar…
$832,851
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Bliźniak 3 pokoi w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Bliźniak 3 pokoi
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 148 m²
Piętro 1/12
Nadmorskie Apartamenty z Planem Ratalnym w Ras Al Khaimah na wyspie Al Marjan Luksusowe apar…
$1,13M
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Willa 2 pokoi w Ras Al Khaimah, Emiraty Arabskie
Willa 2 pokoi
Ras Al Khaimah, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 2 550 m²
Zarezerwuj dom Dream Marbella Villas na Hayat Island Zapłać 5% i przenieś się do swojego dom…
$489,910
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Dom 5 pokojów w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Dom 5 pokojów
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 799 m²
Bиза на 12 лет Бизнес-лицензия на 12 лет Испытайте эксклюзивную жизнь на острове в сам…
$1,91M
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TekceTekce

Typy nieruchomości w Ras al-Chajma.

wille
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bliźniaki

Parametry nieruchomości w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie

Tanie
Luksusowe
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