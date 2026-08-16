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Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie

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Mina Al arab
56
Maqawwarah
5
Khuzam
3
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136 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
Piętro 5/15
Luksusowy Apartament przy Plaży z Niezakłóconym Widokiem na Morze w Miraggio, Ras Al Khaimah…
$679,005
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Mieszkanie 1 pokój w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 1 pokój
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Liczba kondygnacji 15
Luksusowe Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Zachód Słońca na Wyspie Al Marjan Apartame…
$520,532
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Mieszkanie 1 pokój w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 1 pokój
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Liczba kondygnacji 16
Eleganckie Apartamenty nad Brzegiem Morza na Sprzedaż w Ras Al Khaimah Ten luksusowy, markow…
$522,846
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Mieszkanie 2 pokoi w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
Piętro 15/18
Ekskluzywne Apartamenty przy Plaży Zaprojektowane przez Elie Saab na Wyspie Al Marjan Wyspa …
$992,481
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Mieszkanie 2 pokoi w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 74 m²
Piętro 10/18
Apartamenty nad morzem dla życia i inwestycji! Z pięknym panoramicznym widokiem na morze! Ut…
$511,446
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Agencja
DDA Real Estate
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Mieszkanie 3 pokoi w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 132 m²
Piętro 2/19
Ekskluzywne Apartamenty Sheraton Kilka Kroków od Plaży na Wyspie Al Marjan Położony na wyspi…
$1,07M
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 4 pokoi w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 290 m²
Piętro 6/12
Nieruchomości Inwestycyjne w Pobliżu Powstającego Resortu Kasynowego na Al Marjan Island Nie…
$2,04M
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Mieszkanie 4 pokoi w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 267 m²
Piętro 4/9
Luksusowy apartament w projekcie Fortune Bay Residences na wyspie Al Marjan! W pełni urządzo…
$2,07M
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Agencja
DDA Real Estate
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Mieszkanie 3 pokoi w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 136 m²
Piętro 4/9
Luksusowy apartament w projekcie Fortune Bay Residences na wyspie Al Marjan! W pełni urządzo…
$971,419
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Agencja
DDA Real Estate
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Mieszkanie 2 pokoi w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 77 m²
Piętro 3/11
Domy z Widokiem na Morze na Al Marjan Island w Ras Al Khaimah Ten butikowy projekt mieszkani…
$524,002
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Mieszkanie 4 pokoi w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 302 m²
Piętro 5/10
Apartamenty w innowacyjnym projekcie Gianfranco Ferre Residences na pierwszej linii brzegowe…
$3,15M
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Agencja
DDA Real Estate
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Mieszkanie 3 pokoi w Ras Al Khaimah, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Ras Al Khaimah, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 75 m²
Piętro 5
Apartamenty z Widokiem na Kasyno Wynn i Planem Płatności po Odbiorze w Ras Al Khaimah RAK Ce…
$489,300
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Kawalerka w Mina Al arab, Emiraty Arabskie
Kawalerka
Mina Al arab, Emiraty Arabskie
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 10/21
Branded apartamenty w kompleksie Franck Muller Aeternitas w Dubaju Marina! Za życie i inwest…
$226,009
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Agencja
DDA Real Estate
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Mieszkanie 2 pokoi w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Piętro 6/8
W Pełni Umeblowane Apartamenty z Widokiem na Plażę na Al Marjan Wyspa Al Marjan w Ras Al Kha…
$658,184
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Mieszkanie 3 pokoi w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 148 m²
Piętro 1/15
Apartamenty przy Plaży z Widokiem na Morze i Kasyno w Ras Al Khaimah Wyspa Al Marjan w Ras A…
$1,24M
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Mieszkanie 4 pokoi w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 311 m²
Piętro 4/15
W Pełni Umeblowane Apartamenty Premium na Wyspie Rash Al Khaimah Al Marjan Apartamenty w pro…
$2,41M
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Mieszkanie 3 pokoi w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
Piętro 7/11
Domy z Widokiem na Morze na Al Marjan Island w Ras Al Khaimah Ten butikowy projekt mieszkani…
$754,193
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Mieszkanie 3 pokoi w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 126 m²
Piętro 7/14
Apartamenty w ikonowym kompleksie mieszkalnym Marriot Resort & Residences! Wysoki zwrot z in…
$1,12M
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Agencja
DDA Real Estate
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Penthouse 3 pokoi w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Penthouse 3 pokoi
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 108 m²
Piętro 2/23
Luksusowe Apartamenty i Domy przy Plaży na Wyspie Al Marjan Wyspa Al Marjan, położona u wybr…
$2,33M
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Mieszkanie 3 pokoi w Ras Al Khaimah, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Ras Al Khaimah, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 122 m²
Piętro 1/18
Ekskluzywne Apartamenty na Nabrzeżu z Widokiem na Kasyno Wynn w Ras Al Khaimah Ras Al Khaima…
$992,481
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Mieszkanie 4 pokoi w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 441 m²
Liczba kondygnacji 18
Ekskluzywne Apartamenty przy Plaży Zaprojektowane przez Elie Saab na Wyspie Al Marjan Wyspa …
$6,54M
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Mieszkanie 3 pokoi w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 118 m²
Liczba kondygnacji 15
Luksusowe Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Zachód Słońca na Wyspie Al Marjan Apartame…
$1,12M
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Mieszkanie 3 pokoi w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 128 m²
Piętro 12/15
W Pełni Umeblowane Apartamenty Premium na Wyspie Rash Al Khaimah Al Marjan Apartamenty w pro…
$1,14M
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Mieszkanie 2 pokoi w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
Liczba kondygnacji 15
Luksusowe Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Zachód Słońca na Wyspie Al Marjan Apartame…
$768,074
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Mieszkanie 2 pokoi w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Piętro 1/13
W Pełni Umeblowane Apartamenty z Możliwością Płatności Ratalnej po Odbiorze na Wyspie Al Mar…
$718,334
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Mieszkanie 2 pokoi w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Liczba kondygnacji 16
Eleganckie Apartamenty nad Brzegiem Morza na Sprzedaż w Ras Al Khaimah Ten luksusowy, markow…
$858,300
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Mieszkanie 4 pokoi w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 4 pokoi
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 161 m²
Liczba kondygnacji 15
Luksusowe Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Zachód Słońca na Wyspie Al Marjan Apartame…
$1,56M
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Mieszkanie 3 pokoi w Ras Al Khaimah, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Ras Al Khaimah, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 91 m²
Liczba kondygnacji 40
Apartamenty z 2-Letnim Planem Płatności po Przekazaniu w Nowej Dzielnicy Biznesowej Ras Al K…
$525,159
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Mieszkanie 2 pokoi w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Piętro 9/18
Apartamenty w luksusowym kompleksie nabrzeża Waterfront w miejscowości Al Hamra! Malowniczy …
$465,753
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Agencja
DDA Real Estate
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Mieszkanie 3 pokoi w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 129 m²
Piętro 5/10
Premium kompleks mieszkalny Manta Bay na wyspie Al Marjan w Ras Al Khaimah! Apartamenty na ż…
$904,110
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Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文

Typy nieruchomości w Ras al-Chajma.

penthouse’y
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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