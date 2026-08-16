Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Emiraty Arabskie
  3. Ras al-Chajma
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Widok na góry

Mieszkania w górach na sprzedaż w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie

;
Mina Al arab
56
Maqawwarah
5
Khuzam
3
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 2 pokoi
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 82 m²
Piętro 9/19
Apartments on the seashore on the island in Ras-al-Haim The Bay Residences complex is loc…
$273,623
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Mieszkanie 3 pokoi
Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 149 m²
Liczba kondygnacji 17
$1,15M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Udać się

Typy nieruchomości w Ras al-Chajma.

penthouse’y
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Ras al-Chajma, Emiraty Arabskie

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się