Abu Zabi, Emiraty Arabskie

od €2,46M

377 m² 1

Chcesz zainwestować korzystnie i zwiększyć swój kapitał? Nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich to dziś najlepsza opcja na inwestycje! - Rozwój rynku i gospodarki kraju. - Podatki 0% i bezpieczeństwo. TWÓJ DOBRY OD DAWCY W AREND LUB SPRZEDAŻY - TWÓJ! - Pomożemy nabyć nieruchomości osobiście i zdalnie. - Tylko doświadczeni brokerzy, którzy mogą znaleźć dochodowy przedmiot w dowolny sposób. - Stały zysk w walucie z czynszu bez konieczności pobytu w kraju. - Pomoc w uzyskaniu wizy rezydenta i otwarciu kont, firm. - Zapewnienie mieszkańcom nieoprocentowanych rat do 3-5 lat. - Pomoc w odsprzedaży nieruchomości i dochodów. Apartament w kompleksie premium One Reem Island w sercu wyspy Al-Rim w Abu Zabi. Dla mieszkańców kompleksu premium dostępne są następujące udogodnienia: prywatny parking na parterze, stacje ładowania pojazdów elektrycznych, strefa relaksu i miejsce do grillowania, basen krajobrazowy i basen dla dzieci, siłownia, sauna, sklepy detaliczne, całodobowa usługa konsjerża. Lokalizacja: - Sorbonne University of Abu Dhabi - 2 minuty; - Cleveland Clinic of Abu Dhabi - 5 minut; - Galeria Mall - 5 minut; - Luwr Abu Zabi - 15 minut; - Międzynarodowy port lotniczy w Abu Zabi - 25 minut: Plan płatności: 10% - zaliczka 10% - w budowie 5% - w budowie 75% - po zakończeniu Możliwe jest pokazanie mieszkania zarówno osobiście, jak i online. Zapewnimy ci bezpieczną ofertę z deweloperem. Zapewniamy wsparcie prawne!