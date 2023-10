Dubaj, Emiraty Arabskie

od €664,625

99 m² 1

Bezpłatny wybór nieruchomości. Obiekty najlepszych programistów. Pełna pomoc prawna transakcji. Paramount Tower Hotel and Residences ( PTHR ) — 68-piętrowy budynek, który łączy wieżę mieszkalną i luksusowy hotel « TAG1> od dewelopera DAMAC Properties, zlokalizowanego w Business Bay. W sumie w projekcie reprezentowanych jest 826 jednostek mieszkalnych. Na piętrach od 15 do 25 znajdują się pokoje hotelowe z 1 sypialnią o łącznej powierzchni 78-97 mkw. Oraz z 2 sypialniami o powierzchni 127 metrów kwadratowych. m. ze wszystkimi udogodnieniami. Każdy pokój ma kino domowe z dostępem do biblioteki filmowej Paramount. Na piętrach od 26 do 63 znajdują się studia i apartamenty mieszkalne z 1 do 3 sypialniami, które można kupić i wynająć. Powierzchnia waha się od 48 mkw. do 137 mkw. Na najwyższym piętrze znajduje się panoramiczny basen z tarasem słonecznym. Infrastruktura: W budynku znajduje się prywatne kino Paramount Pictures, luksusowe sklepy, restauracje, część wypoczynkowa, spa, centrum fitness i klub odnowy biologicznej. Dla mieszkańców i gości PTHR dostępne są takie udogodnienia, jak przestronny parking, całodobowy nadzór wideo, plac zabaw dla dzieci i basen, sale konferencyjne i imprezy, sauna i łaźnia parowa wyposażona w siłownię, miejsce do grillowania, usługi pralni. Ponadto hotel posiada różne sklepy detaliczne, w tym sklepy spożywcze. Lokalizacja: Rezydencja znajduje się przy głównej ulicy Dubaju Sheikh Zayed Road. Międzynarodowe lotnisko DXB znajduje się 20 minut jazdy od hotelu. Możesz się tam dostać prywatnym transportem, taksówką lub metrem. Możesz także dotrzeć do centrum miasta w ciągu zaledwie kilku minut. Hotel Paramount Tower and Residences znajduje się w pobliżu słynnych atrakcji, dużych miejsc rozrywki, restauracji i sklepów. Słynny wieżowiec Burj Khalifa znajduje się w odległości krótkiego spaceru od apartamentów. W pobliżu budynku znajdują się ważne obiekty infrastruktury społecznej. Przedszkola są przeznaczone dla małych dzieci. Średnie instytucje edukacyjne dla dzieci w wieku szkolnym. Możesz szukać wykwalifikowanej pomocy medycznej w najbliższych klinikach. A także 2 minuty spacerem apteki —, banki. W przypadku żywności i artykułów gospodarstwa domowego mieszkańcy PTHR mogą udać się na rynki i supermarkety w pobliżu kompleksu. Zapewnimy Ci: - Wybór najlepszych mieszkań od niezawodnych deweloperów; - Zagwarantowanie rocznego dochodu z inwestycji; - nieoprocentowana rata przez 7 lat; - Bezpłatne wsparcie prawne; - Gwarantowane bezpieczeństwo transferu w transakcji; - Pomoc w przekazywaniu środków na płatności; - Pokażemy osobiście obiekt w Dubaju lub online; - Pomoc w przekazywaniu środków na płatności. Investment Plus: - Zwrot z inwestycji z 6%. - Wiza na pobyt na okres od 3 do 10 lat z prawem do przedłużenia. - Nieoprocentowany plan ratalny. - Komisja 0%. - Wysokie zapotrzebowanie najemców. Gwarantujemy pełne wsparcie prawne dla transakcji. Zapewnimy bezpieczną umowę z programistą. Oferujemy wyłącznie rentowne i niezawodne nieruchomości. Zadzwoń lub napisz, odpowiedz na wszystkie pytania dotyczące zakupu mieszkań!