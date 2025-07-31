  1. Realting.com
  2. Emiraty Arabskie
  3. Business Bay
  4. Mieszkanie w nowym budynku Umeblowane Apartamenty z 10-Letnim Planem Płatności w Business Bay

Mieszkanie w nowym budynku Umeblowane Apartamenty z 10-Letnim Planem Płatności w Business Bay

Business Bay, Emiraty Arabskie
od
$8,75M
;
14
ID: 33118
Data aktualizacji: 30.12.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Dubaj
  • Miasto
    Business Bay
  • Metro
    Business Bay (~ 500 m)

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    2029
  • Liczba kondygnacji
    100

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

O kompleksie

Ekskluzywne, w Pełni Umeblowane Apartamenty w Business Bay, Dubaj

Business Bay, główny ośrodek biznesowy i lifestyle'owy w Dubaju, to tętniąca życiem dzielnica, która doskonale łączy luksusowe życie z rozwijającym się środowiskiem komercyjnym. Znana ze swojej ikonicznej panoramy, Business Bay oferuje mieszankę światowej klasy wieżowców mieszkalnych, nowoczesnych przestrzeni biurowych i ekskluzywnych sklepów. Strategicznie położenie wzdłuż Kanału Dubajskiego, zapewnia zapierające dech w piersiach widoki na wodę oraz łatwy dostęp do głównych punktów orientacyjnych, w tym Burj Khalifa i centrum Dubaju. Z szeroką ofertą restauracji wysokiej klasy, stylowych kawiarni i miejsc wypoczynkowych, Business Bay jest dynamiczną dzielnicą idealną dla profesjonalistów, rodzin i inwestorów szukających nowoczesnego i luksusowego stylu życia w sercu Dubaju.

Apartamenty na sprzedaż w Business Bay w Dubaju znajdują się w dogodnej lokalizacji z dostępem do głównych dróg, takich jak Sheikh Zayed Road, Al Khail Road, Al-A’amal Street i Al Asayel Street. Kompleks znajduje się zaledwie 5 minut od Marasi Promenade, 9 minut od Burj Khalifa i Dubai Mall, 10 minut od Fontanny Dubajskiej, 11 minut od Opery Dubajskiej, 11 minut od Muzeum Przyszłości, 14 minut od Coca-Cola Arena, 16 minut od Międzynarodowego Portu Lotniczego Dubaj, 24 minuty od Jumeirah Beach Residence i Dubajskiego Portu, 35 minut od Międzynarodowego Portu Lotniczego Al Maktoum.

Projekt może pochwalić się imponującą wieżą o wysokości 102 pięter, z ikoniczną fasadą wykonaną z wysokiej jakości materiałów, w tym premium marmuru, szczotkowanego złota i luksusowych wykończeń, takich jak biały i złoty marmur oraz akcenty z włókna węglowego. Jego design łączy elegancję z funkcjonalnością, tworząc oszałamiające wrażenie estetyczne. Mieszkańcy mogą korzystać z ponad 40 luksusowych udogodnień, w tym prywatnego basenu w każdym apartamencie, basenu bez krawędzi z widokiem na kanał, spa z widokiem na panoramę miasta oraz ogrodu na dachu. Projekt oferuje również klub wellness, wodny fitness, przestrzenie do organizacji imprez wewnątrz i na zewnątrz, taras do medytacji oraz liczne salony. Udogodnienia rekreacyjne obejmują centrum bowlingowe, mini-golf, strefy cross-fit, deck Zumba i deck muzyczny. Miłośnicy sportu mogą korzystać z boisk treningowych do krykieta, badmintona, koszykówki i tenisa. Dla rodzin przygotowano strefy zabaw dla dzieci, strefę trampolin, przedszkole oraz basen dziecięcy. Dodatkowe udogodnienia to centrum biznesowe, biblioteka, salon urody, bar zdrowia oraz usługi lekarza na wezwanie, zapewniające luksusowy i kompleksowy styl życia.

Projekt oferuje studia, apartamenty 1-, 2-, 3-, 4- i 5-pokojowe, których wnętrza na nowo definiują luksus i elegancję. Każda jednostka jest w pełni umeblowana meblami marki Exquisite Dolce Vita, wykonanymi z wysokiej jakości włoskich materiałów i wykazującymi wyjątkową dbałość o szczegóły. Wnętrza zawierają wbudowane szafy, stylowo zaprojektowane, aby maksymalizować przestrzeń, oraz kuchnie wyposażone w wysokiej jakości sprzęt AGD, łączące praktyczność z wyrafinowaniem. Przestrzenie dzienne ozdobione są luksusowymi wykończeniami, w tym marmurowymi podłogami, delikatnymi drewnianymi akcentami i zasłonami z wysokiej jakości lnu, podczas gdy łazienki wzbogacone są o włoskie akcesoria najwyższej jakości. Dodatkowo każdy apartament wyposażony jest w zaawansowaną technologię inteligentnego domu, umożliwiającą bezproblemową kontrolę nad oświetleniem, klimatyzacją i bezpieczeństwem, co zwiększa komfort i nowoczesne życie. Każdy element, od kuchni, które można przekształcać, po wytworne drzwi z wytłoczonymi złotymi detalami, odzwierciedla wyjątkowy standard rzemiosła, tworząc środowisko niezrównanego komfortu i wyrafinowanej elegancji.


Lokalizacja na mapie

Business Bay, Emiraty Arabskie
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Finanse

